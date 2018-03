Jaké stavební spoření si vybrat a vyplatí se ještě vůbec? Spočítali jsme, kolik můžete získat

před 1 hodinou

Přesně před čtvrt stoletím vzniklo v Česku stavební spoření. Příslušný zákon platí od poloviny března 1993. Spočítali jsme, zda je stavební spoření atraktivní i v současné době. Jaké zhodnocení vkladů nabízejí jednotlivé stavební spořitelny? A jaké to má výhody a nevýhody oproti spoření v bance?

Výhody: Státní podpora a úroky

Největším lákadlem stavebního spoření je bezesporu státní podpora - právě díky ní je tak výhodné. Podpora činí 10 procent z ročně naspořené částky, nejvýše však 2000 korun ročně. Pro její získání je třeba spořit alespoň šest let, nebo čerpat úvěr.

Úrokové sazby stavebních spořitelen jsou i dnes stále vyšší, než je u bankovních účtů obvyklé. Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS neboli Buřinka) a Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) zhodnocují vklady jedním procentem. Ostatní stavební spořitelny, tedy Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS neboli Liška), Modrá pyramida (MPSS) a Wüstenrot stavební spořitelna mají základní úrokovou sazbu poloviční, tedy 0,5 procenta, ale k této sazbě nabízejí bonus ve výši 0,5 až 0,7 procenta.

Úroková sazba je ve smlouvě sjednána jako pevná na dobu nejméně šesti let. Stavební spořitelna sice může sazbu snížit, nejdříve však po šesti letech a poté, co klientovi vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření.

Nevýhody: Poplatky a šestiletá lhůta

Naopak největší bolestí stavebního spoření jsou poplatky.

Jednorázově zaplatíme poplatek za uzavření smlouvy, který je obvykle ve výši jednoho procenta z cílové částky. Některé stavební spořitelny však nabízejí jeho snížení, nebo dokonce odpuštění buď v rámci různých marketingových akcí, nebo při uzavření smlouvy prostřednictvím internetu. Proto se vyplatí sledovat aktuální nabídky.

Druhý poplatek je pak za vedení účtu, případně za zaslání výpisu z účtu. Jejich výše se liší a různé jsou i způsoby účtování. Některé stavební spořitelny si je účtují měsíčně, jiné čtvrtletně nebo ročně. Výše těchto poplatků za 12 měsíců se pohybuje mezi 300 a 360 korunami (tedy 25 až 30 korun měsíčně).

Nevýhodou stavebního spoření je potřeba dodržet šestiletou lhůtu pro získání státní podpory. Smlouvu sice lze ukončit i dříve, ale za cenu ztráty státní podpory a uhrazení poplatku za předčasné ukončení (obvykle 0,5 až 1 % cílové částky). Po uplynutí šesti let je však možné smlouvu ukončit kdykoli (s tříměsíční výpovědní lhůtou). Naspořené peníze pak lze použít libovolným způsobem, nejen na bydlení.

Vzhledem ke konstrukci státní podpory obvykle vychází nejvýhodněji stavební spoření na dobu šesti let. Pokud chceme pouze spořit, je právě šest let minimální délka spoření pro získání státní podpory a po tuto dobu nám také stavební spořitelna garantuje sjednanou úrokovou sazbu.

Porovnání jednotlivých nabídek

Pro porovnání výhodnosti jednotlivých nabídek stavebních spořitelen je potřeba provést detailní výpočet, ve kterém zohledníme kromě státní podpory a úroků také veškeré poplatky a daň z příjmů. Stejně jako všechny úrokové výnosy v tuzemských bankách podléhají také úroky ze stavebního spoření 15% srážkové dani.

Výsledkem je čistá úroková sazba - což je taková sazba, kterou by musel být úročen ideální účet, který by nebyl zatížen žádnými poplatky ani daněmi. Pro jednodušší porovnání uvádíme v tabulce také srovnatelnou úrokovou sazbu spořicího účtu (ta je vyšší právě o daň z příjmů).

Zhodnocení vkladů při pravidelné úložce 1700 Kč měsíčně a optimální cílové částce po dobu šesti let Stavební spoření Čistá úroková sazba Srovnatelná sazba spořicího účtu MPSS Prémie 2000 Kč 3,52% 4,14% MPSS Mopísek 3,52% 4,14% MPSS Spoření třetího věku 3,52% 4,14% ČMSS Prémie pro děti a mladé 3,41% 4,01% SSČS Standard online 3,38% 3,98% RSTS SPOŘENÍ S 171 online 3,34% 3,93% MPSS Mopy Junior 3,32% 3,91% RSTS SPOŘENÍ S 171 3,14% 3,69% SSČS Standard 3,13% 3,68% MPSS Moudré spoření 3,12% 3,68% WÜST ProSpoření OF-S + Kamarád 3,08% 3,62% WÜST ProSpoření OF-S + Kamarád+ 3,08% 3,62% ČMSS Aktiv Spořicí 3,02% 3,55% WÜST ProSpoření OF-S online 2,88% 3,39% WÜST ProSpoření OF-S 2,69% 3,16% WÜST ProÚvěr OY-U 2,69% 3,16% WÜST ProÚvěr OZ-U 2,69% 3,16% Zdroj: www.stavebky.cz. Zkratky stavebních spořitelen jsou vysvětleny níže.

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS, Liška): V tarifu Aktiv Spořicí nabízí základní úrokovou sazbu 0,5 %, která může být navýšena o dalších 0,5 % při pravidelném spoření po dobu šesti let. Při delším spoření může být úrokový bonus ještě vyšší. Pro mladé do 26 let věku (včetně) je určena Prémie pro děti a mladé, která je navíc zvýhodněna snížením poplatku za uzavřením smlouvy.

Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS): Její standardní nabídkou je Moudré spoření. To má základní úrokovou sazbu 0,5 %, ovšem při pravidelném spoření po dobu šesti let se zvyšuje o úrokový bonus 0,5 %, který platí pro vklady do výše 300 000 Kč. MPSS nabízí také několik variant Moudrého spoření, které jsou zvýhodněny nižším poplatkem za uzavření smlouvy, podmínkou je však určitý věk klienta. To jsou nabídky Mopy Junior, Mopísek a Spoření třetího věku. Ty dnes nejsou důležité, protože aktuálně běží akční nabídka pod názvem Prémie 2000 Kč, určená všem novým klientům, bez rozdílu věku. Ta nabízí prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS): Nabídka RSTS Spoření S 171 je zajímavá ve dvou ohledech. Tím prvním je vysoká základní úroková sazba (1 % p. a.), kterou získá každý klient bez jakýchkoli dalších podmínek. Druhou příjemnou vlastností je možnost uzavření smlouvy o stavebním spoření prostřednictvím internetu - ta je zajímavá nejen pohodlím, ale především nižším (polovičním) poplatkem za uzavření smlouvy.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS, Buřinka): Také Buřinka nabízí vysoký jednoprocentní úrok všem klientům bez jakýchkoli dalších podmínek. A i ona umožňuje uzavřít smlouvu online se sníženým poplatkem. V tabulce je tento tarif označen jako Standard online, poplatek za uzavření smlouvy činí 495 Kč.

Wüstenrot stavební spořitelna (WÜST): Má základní úrokovou sazbu 0,5 %. V tarifech ProÚvěr OY-U a OU-Z je to také sazba konečná, ale v tarifu ProSpoření OF-S může být zvýšena o úrokový bonus 0,7 %, pokud klient pravidelně spoří stanovenou částku po dobu nejméně sedmi let. Protože však v tomto srovnání vycházíme z doby spoření šest let, není tato výhoda v tabulce patrná. Je zde ale vidět jiné zvýhodnění. Smlouvu v tarifu OF-S je možno uzavřít také prostřednictvím internetu s 50% slevou na poplatku za uzavření smlouvy.

Za šest let získáte výrazně víc než na spořicím účtu

Chceme-li pravidelně spořit po dobu šesti nebo více let, pak stavební spoření nabízí výhodné a zároveň bezpečné zhodnocení vkladů. Vklady u stavebních spořitelen jsou stejně jako u všech bank v ČR pojištěny až do ekvivalentu 100 tisíc eur, tedy zhruba do dvou a půl milionu korun.

Pokud ve výpočtu zohledníme kromě úroků a státní podpory i veškeré poplatky a daně, dostáváme se k čisté úrokové sazbě kolem 3,5 procenta, což jiný bankovní produkt se srovnatelnou bezpečností vkladů nenabízí. Pokud bychom chtěli stejného výnosu dosáhnout na klasickém spořicím účtu, musel by mít nominální úrokovou sazbu kolem čtyř procent (výhodou spořicího účtu je nicméně možnost kdykoliv si vybrat peníze bez sankce).

Při volbě nejvhodnější nabídky je nutno podrobně prostudovat konkrétní nabídky jednotlivých stavebních spořitelen. Především je potřeba zvážit, zda se vyplatí vyšší (jednoprocentní) úročení, nebo zda přistoupit na variantu se základní sazbou 0,5 % zvýšenou o bonus. Tabulka v tomto článku ukazuje pouze optimální výnos při splnění všech podmínek.

O autorovi: Petr Kielar v letech 1994-2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. O stavebním spoření přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze, napsal mimo jiné knihu Matematika stavebního spoření. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlépe popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy jednotlivých spořitelen.