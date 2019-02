Sedmina peněz za elektřinu jde na obnovitelné zdroje. Stát zjišťuje, kde platby končí

Státní energetická inspekce začne v únoru kontrolovat výši poplatku na podporované zdroje, který platí spotřebitelé v rámci účtu za elektřinu. Cílem prověrek je zredukovat neoprávněnou podporu, kterou v cenách energie spotřebitelé platí. Píšou to čtvrteční Lidové noviny.

Položka na obnovitelné zdroje představuje více než 14 procent z ceny elektřiny, při zohlednění daní je to sedm procent. Za rok tak domácnost vydá za tuto položku platby v řádech vyšších stokorun. Prověrky se spouštějí po dohodě s ministerstvem průmyslu a obchodu.

"Nutnost kontrol plyne z výše podpory, která na podporované zdroje ročně směřuje. Dá se hovořit i o podezření, že v řadě případů není podpora vyplácena oprávněně," sdělil deníku ředitel sekce kontroly a správy Státní energetická inspekce (SEI) Michal Vokáč. Podpora solárních elektráren vyšla loni na 27 miliard korun, z čehož 20 miliard připadlo na účty za elektřinu, píší Lidové noviny (LN).

Po cenových kontrolách se mají od půlky příštího roku přidat hloubkové prověrky, jestli jsou subvence do ekologických výroben přiměřené. Odvodí se to od zákonné meze výnosového procenta, což je vlastně zhodnocení návratnosti investice. Pokud bude sluneční, větrná či bioplynová výrobna vynášet nad danou hranici, půjde o nedovolenou podporu, kterou musí vrátit. Jinak bude mít SEI právo subvenci ukončit.

Hlubší revize subvencí vzejde až ze změny zákona, která by měla do konce roku projít Parlamentem. Data z nyní zahajovaných kontrol poslouží v druhé etapě jako odborný podklad. Postupně musí testem projít všechny podporované elektrárny, které spustily výrobu od začátku roku 2006 do konce roku 2015.

Stát se tak podle deníku snaží napravit staré politické chyby. Snaha o nápravu se vleče v podstatě od roku 2009, kdy si stát poprvé všiml, že podporu nastavil špatně, při schválené míře dotace nezohlednil třeba investiční náklady, píše list. Vyřešení přeplácení po Česku žádala i Evropská komise.

Na plánu, jak z toho ven, začala dělat už vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) a konec letošního února byl stanoven jako datum, kdy se mají prověřit zdroje spuštěné v letech 2006 až 2008.

Od roku 2012 celkový instalovaný výkon solárních elektráren v ČR prakticky stagnuje, nebo roste jen velmi mírně. V celém Česku bylo podle dat Energetického regulačního úřadu na konci loňského září instalováno asi 2050 MW solárních zdrojů.

Během takzvaného solárního boomu na přelomu desetiletí se instalovaný objem solárních elektráren v ČR zvýšil za rok víc než čtyřnásobně, a to z 465 MW ke konci roku 2009 na 1959 MW v roce 2010.