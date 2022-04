Čtvrtina penze padne na základní potraviny. Přehled srovnává příjmy seniorů ve světě

V průměru 15 453 korun - tolik činí průměrný důchod českého seniora. A jak spočítal server Picodi, téměř čtvrtina z něj padne na nákup základních potravin. V žebříčku výše penzí se Česko umístilo na 17. místě z 44 zemí světa. Nejnižší částky dostávají senioři na Ukrajině.

Norský důchodce si podle analýzy přijde v průměru na 1797 eur, tedy asi 43 900 korun měsíčně. Severské zemi tak patří první příčka. Na druhém místě s druhým nejvyšším důchodem skončilo Švýcarsko (1704 eur) a třetí jsou USA s částkou 1482 eur, tedy asi 36 200 korun.

Naopak nejnižší částky dostávají důchodci v Albánii (128 eur), Moldavsku (128 eur) a na Ukrajině, kde dostanou v průměru 110 eur, tedy necelých 2700 korun měsíčně.

Analytici serveru také zjišťovali, kolik ze své penze důchodce v průměru měsíčně vydá na nákup potravin nutných k přežití. Potravinový košík podle Picodi obsahuje 10 základních skupin produktů - 12 malých bochníků chleba, tři kila rýže, 20 vajec, 12 litrů mléka, pět litrů jogurtu, 1,5 kila sýru, tři kila masa, tři kila ryb, devět kilo ovoce a 15 kilo zeleniny.

"Přestože je výčet velmi omezený, tyto produkty a jejich množství jsou dostačující a odpovídají minimálním výživovým hodnotám, které potřebuje tělo průměrného seniora," uvádí server Picodi.com.

Podle analýzy by tak českému důchodci při takovém nákupu měly zbýt v peněžence zhruba tři čtvrtiny důchodu. Analytici Picodi totiž vypočetli, že cena košíku za měsíc v Česku činí 3634 korun, tedy přesněji 23 procent důchodu.

Podobně jsou na tom třeba senioři v Estonsku, Kanadě nebo Argentině.

V Norsku pak modelový nákup stojí seniora v průměru necelou osminu měsíčního důchodu. Obdobný je poměr u penzistů v Rakousku, ve Francii, Velké Británii, Finsku nebo v Itálii.

Nejméně zbude opět důchodům na Ukrajině, kde na základní potravinový košík vynaloží dokonce 84,9 procenta z průměrného důchodu. Na příčkách těsně nad Ukrajinou se umisťují Bělorusko a Albánie.

Analýza Picodi.com ovšem nezohledňuje další možné státní podpory, které stát občanům vyplácí. Nepočítá ani s dalšími pilíři důchodu, počítá se jen s tím prvním, povinným. Jedná se tedy pouze o poměr průměrného čistého příjmu starobního důchodu a základního potravinového košíku tak, jak ho doporučuje Světová zdravotnická organizace.

I přes zákonnou a občasnou mimořádnou valorizaci jsou důchody českých seniorů v poměru k HDP pod evropským průměrem. V letošním roce se zvedala výše důchodu po Novém roce, v červnu přijde mimořádná valorizace a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka potvrdil, že by se vzhledem k vysokým cenám mohlo další navýšení očekávat na konci roku.

Český důchodový systém je předmětem časté debaty. Jurečka nedávno uvedl, že by chtěl mnoho let zmiňovanou důchodovou reformu dovést ke zdárnému konci v příštím roce. Ta by měla obsahovat změnu výpočtu výše důchodu nebo zkrácení povinných odpracovaných let pro získání důchodu o 10 let.