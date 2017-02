Spravedlivé daně nemají férovou kalkulačku. ČSSD schová, kolik vám sebere

před 1 hodinou

Pokud někomu vyjde, že si po změně vydělá méně než dosud, kalkulačka mu to nezdůrazní tak jako člověku, který by si díky novému systému polepšil. Lidem s příjmy nad 100 tisíc nespočítá dokonce vůbec nic.

Praha - Webová kalkulačka, kterou včera spustila ČSSD k podpoře svého volebního "daňového balíčku" pod názvem Spravedlivé daně, nepřistupuje ke všem lidem stejně. Pokud někomu vyjde, že si po změně vydělá méně než dosud, kalkulačka mu to nezdůrazní tak jako člověku, který by si díky novému systému polepšil.

Zaměstnanec, který by na novém plánu ČSSD vydělal, se z kalkulačky dozví "starý příjem" (zvýrazněný červeně), pod tím "příjem po změně" (zeleně) a ve třetím okně ještě "polepšíte si o" (také zeleně).

Lidem, kteří si dosud vydělají nad 49 tisíc měsíčně, a po změně by tak platili vyšší daně, ukáže kalkulačka jen "starý příjem" (opět červeně) a "příjem po změně" (opět zeleně). Částky jsou spočítány správně, tedy že ČSSD těmto lidem sebere peníze, ale opticky to díky použitým barvám působí tak, jako by nový příjem byl lepší než starý. A především už kalkulačka nepřidá třetí pole, kde by zvýraznila, o kolik korun si člověk pohorší.

A ti, kteří by na změně tratili nejvíc, tedy lidé s měsíčními příjmy nad 100 000 korun, se z kalkulačky nedozvědí vůbec nic. Místo porovnání starého a nového příjmu se jim zobrazí jen text se smajlíkem: Gratulujeme Vám, patříte k 1 % lidí s nejvyššími příjmy! :-)

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, na kterého se už obrátili někteří uživatelé na Twitteru, ani jiní zástupci strany se zatím k marketingovému triku nevyjádřili. ČSSD se během dnešního dopoledne pochlubila, že za prvních 12 hodin provozu využilo kalkulačku kolem 25 tisíc takzvaných unikátních uživatelů.

ČSSD chce obnovit progresivní zdanění, tedy aby lidé s nejvyššími příjmy platili ještě vyšší daně než dosud. Zatímco nyní platí všichni v zásadě stejnou sazbu (byť v praxi různě deformovanou), nově by nejlépe vydělávající lidé platili vyšší sazbu než ostatní. Na změně by podle ČSSD vydělali všichni, kdo mají hrubou mzdu do 49 tisíc korun měsíčně, což je 90 procent obyvatel.

Navrhované sazby daně ze superhrubé mzdy Sazba Od Do 12 % 0 Kč 30 000 Kč 15 % 30 000 Kč 40 000 Kč 25 % 40 000 Kč 50 000 Kč 32 % 50 000 Kč více

