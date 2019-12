Spořicí účty konečně nabízí zajímavý úrok. Jak vypadají nabídky bank a kde vězí háčky

Banka Úrok spořicího účtu Informace

Air Bank Bonusová sazba 1,3 % pro zůstatky do 250 tisíc korun + bonusová sazba 0,4 % pro zůstatky nad 250 tisíc korun Pro získání bonusové sazby stačí pětkrát za měsíc zaplatit kartou nákup v jakékoli výši. Platební karta je vydávána k běžnému účtu, tedy vyplatí se mít u banky běžný účet.

Creditas Roční úroková sazba 1,8 % Sazba se nemění výší vkladů, není nutné zakládat běžný účet.

Česká spořitelna Úroková sazba 0,2 % do částky 200 000 Kč, nad 200 000 Kč je úroková sazba 0,01 %. Není potřeba mít běžný účet, ale platí, že pokud klient ze spořicího účtu vybere jakoukoliv částku, nepřipíše mu banka úrok z vkladu za měsíc, ve kterém k výběru došlo.

ČSOB a Poštovní spořitelna Úroková sazba se pohybuje v závislosti na výši úspor: 0,5 % do 250 tisíc Kč, 0,75 % od 250 tisíc do 500 tisíc, 1 % od 500 tis. do jednoho milionu. Zůstatky nad jeden milion jsou úročeny sazbou 0,15 %. Ke spořicímu účtu je povinné zřízení elektronického bankovnictví. Vlastnictví běžného účtu není nutné, avšak je vítané pro snadnější obsluhu klientem. Pro děti do 18 let má sazbu 1 % do částky 250 tisíc, navíc je možné získat bonus 0,2 % za vlastnictví Poštovního účtu a 0,2 % za pravidelnou investici v minimální výši 1000 Kč měsíčně.

Equa bank Má dva spořicí účty: účet Hit má sazbu 0,2 % + bonus 1,1 % do 300 tisíc Kč, sazba 0,2 % nad 300 tisíc, účet Max má úrok 0,2 % do 500 tisíc Kč a 1,5 % nad 500 tisíc. Je nutné založit běžný účet. Bonus lze k účtu Hit získat tak, že klient provede tři platby kartou nebo má na účtě uloženo k poslednímu dni v měsíci alespoň 50 tisíc Kč.

Fio banka Má úrokovou sazbu 0,45 % do jednoho milionu, sazbu 0,55 % u vkladu mezi jedním milionem a 10 miliony, sazbu 0,6 % nad 10 milionů Kč. Bez podmínek

Hello bank! Úročené vklady jen do 300 tisíc korun sazbou 1,5 % Není nutné mít běžný účet.

Komerční banka Sazba 0,2 do částky 200 tisíc Kč, nad tuto částku do 30 milionů sazba 0,01 %. Je možné získat bonusovou sazbu 0,8 %. Je třeba mít běžný účet. Základní úrok je připisován čtvrtletně, bonus je připisován pololetně a je počítán z nižší z částek vkladu do vybraných produktů a zůstatku spořicího účtu za dané pololetí.

mBank Spořicí účet eMax Plus má sazbu 0,01 % do 100 tisíc korun, nyní až do odvolání je možné získat sazbu 0,3 % do 100 tisíc korun, pokud klient zaplatí měsíčně alespoň čtyři tisíce korun a požádá o bonus, a to přes internetové bankovnictví. K mKontu jde založit mSpoření, kdy z každé odchozí platby se ukládá 1 % na spoření. Sazba je 1,2 % do 100 tisíc korun. Je třeba mít založený běžný účet.

Moneta Money Bank Sazba 1,2 % do zůstatku jeden milion Kč, sazba 0,5 % nad jeden milion Kč Běžný účet není potřeba zakládat, ale banka ho doporučuje.

Raiffeisenbank Nový klient dostane sazbu 3 % na šest měsíců u vkladů do výše 150 000 Kč. Po uplynutí této doby je sazba 1 % v případě aktivního využívání osobního účtu. Vklady od 150 000 do 500 000 Kč jsou v případě aktivního využívání osobního účtu úročeny 0,7 %. Nad 500 000 jsou vklady úročený sazbou 0,01 %. Pokud není osobní účet aktivně využíván, má spořicí účet od 0 do 500 000 Kč sazbu 0,1 %. Aktivní využívání znamená, že na osobní účet musí měsíčně přijít alespoň 15 000 Kč a zároveň je třeba v daném měsíci realizovat alespoň tři transakce, které se v něm i zaúčtují.

Sberbank Sazba 1,38 % do 300 tisíc korun, sazba 1,45 % nad 300 tisíc do milionu korun, sazba 1,70 % nad milion do tří milionů Kč, nad tři miliony sazba 1,75 % Není potřeba zakládat běžný účet.

Trinity Bank

Do 15. května 2020 banka garantuje na spořícím účtu Výhoda+ s jakýmkoliv zůstatkem sazbu 1,58 %. Bez omezení, není potřeba zakládat běžný účet.