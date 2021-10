Finanční tíseň zažila většina Čechů. Pětina lidí na konci měsíce nevyjde s penězi

Finanční tíseň je něco, co zažila již naprostá většina Čechů. Pětina Čechů dokonce na konci měsíce nevyjde s penězi. Chybí jim obvykle kolem 2000 korun. Nejde přitom jen o lidi s nižším vzděláním a příjmem, problémy mají také obyvatelé větších měst. Ukazují to aktuální průzkumy pro české finanční instituce.

První průzkum uskutečnila agentura NMS Market Research v srpnu pro Raiffeisenbank mezi tisícovkou respondentů. Vyplývá z něj, že nejčastěji chybí peníze ženám a lidem do 35 let s nižším vzděláním a příjmem do 40 000 korun, ale také Čechům žijícím ve městech s 20 000 až 99 000 obyvateli.

Více než třetina těch, kterým na konci měsíce chybí finance, postrádá do 2000 korun. Pětině chybí 2000 až 4000 korun a 17 procentům více než 4000 korun.

Každý desátý Čech vychází "tak akorát". I zde jde častěji o ženy a Čechy s nižším vzděláním.

"Každý pátý Čech se potýká s nedostatkem peněz před výplatou. A s rostoucí inflací a aktuálními rekordními cenami za řadu zboží i služeb se mohou tito lidé dostat do ještě složitější situace. Zvláště v tomto období je důležité nepodcenit situaci a věnovat osobním financím pozornost," uvedla mluvčí banky Petra Kopecká.

Z průzkumu pro Raiffeisenbank dále vyplývá, že častěji peníze zbývají mužům, Čechům starším 35 let se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním a čistým měsíčním příjmem nad 40 000 korun.

U čtvrtiny těch, kterým na konci měsíce přebývají finanční prostředky, je to částka do 2000 korun. Na 11 procentům zbývá od 2000 do 4000 korun a třetině více než 4000 korun.

Obavy z budoucnosti

Z dalšího čerstvého průzkumu od agentury Ipsos pro Provident Financial vyplývá, že se během života dostaly do jedné nebo vícero tíživých finančních situací tři čtvrtiny Čechů - ať už jde o obtíže při shánění práce, nedostatek peněz na účtu, pracovní neschopnost nebo exekuci.

"I přes státní pomoc pandemie negativně ovlivnila finanční situaci mnoha domácností. V současné době bylo navíc pro mnoho z nich složité vytvořit si finanční rezervu, proto lze s narůstající inflací očekávat zhoršení jejich situace," potvrzuje Luboš Kratochvíl, analytik společnosti Provident.

V části společnosti navíc vládnou obavy z budoucnosti, zejména mezi mladými. Třetina z nich se bojí, že se v následujícím roce dostane do finančních problémů. Tyto obavy má také pětina lidí starších 26 let.

Zdražují energie, potraviny i bydlení

V září se inflace zvýšila na 4,9 procenta, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Vyšší meziroční růst byl naposledy v roce 2008. Vývoj ovlivnily zejména ceny za bydlení a dopravu.

"Meziroční růst cen byl zaznamenán ve většině sledovaných položek. Zvýšily se náklady na vlastní bydlení, dále zdražily například pohonné hmoty, tabák, automobily, oděvy, stravování v restauracích i nábytek do domácnosti," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Třeba ceny za vodné a stočné proti loňskému září stouply shodně o 5,5 procenta, náklady na dopravu o 9,6 procenta a alkohol a tabák zdražily o 12,3 procenta. Naopak o 4,7 procenta zlevnil zemní plyn. Zdražují také potraviny a nealkoholické nápoje.