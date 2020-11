Přídavky na děti pro celou střední třídu. Vláda se pře o dávky pro statisíce rodin

Z pětistovky na 630 korun. Přídavky na děti by se měly od ledna zvýšit. Navrhuje to novela o sociální podpoře ministerstva práce a sociálních věcí. "Každé zvýšení je dobré," hodnotí odborníci. Podporují zároveň návrh na rozšíření okruhu možných žadatelů. Peníze od státu by tak pomohly více lidem, na které dopadla koronavirová krize.

Pár stokorun na měsíc - to jsou přídavky, které pobírá přes sto tisíc českých rodin. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se z přídavku stala "chudinská dávka" a řada rodin o podporu přišla po růstu výdělků v posledních letech.

V novele o sociální podpoře navrhuje nejenom zvýšení samotných přídavků, ale i rozšíření okruhu možných příjemců dávky. Chce, aby na ni dosáhly i rodiny ze střední vrstvy, nejenom ty nejchudší. Tvrdí, že je nutné podpořit ty, na které dopadla nařízená omezení kvůli epidemii, zavření škol a zdražování. Ve čtvrtek o tom bude jednat vládní kabinet.

Mrzí mě, že se pořád nemůžeme posunout v podpoře rodin. Další kolo debat o přídavku na dítě nás čeká ve čtvrtek na koaliční radě. — Jana Maláčová (@JMalacova) November 23, 2020

Vládní podporu má zvýšení přídavků na děti o 26 procent. To představuje k současným částkám navíc 130 až 180 korun měsíčně podle věku dítěte.

Spor ovšem panuje v otázce, kolik rodin by mělo mít od ledna na dávku nárok. Zatímco ministerstvo práce navrhuje, aby dávka byla nově vyplácena až 600 tisícům dětí oproti dnešním zhruba 240 tisícům, resort financí je pro zachování současných pravidel.

Změna limitu o tisíce Nyní dávku získá například samotný rodič s dítětem do šesti let s příjmem pod 14 900 korun. Nově by na ní dosáhl i ten, který by měl měsíční čisté příjmy do zhruba 18 800 či 19 900 korun. Rodiče se dvěma školáky do 15 let nyní na dávku dosáhnou při příjmu domácnosti do 31 300 korun, nově by to bylo do 39 400 či 41 700 korun u varianty nejvyšší.

Přídavky dostávají nyní rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima. Na děti do šesti let jim stát přispívá částkou 500 korun měsíčně, nově by dával 630 korun. Dětem od šesti do 15 let stát posílá 610 korun, nově slibuje 770 korun a k dětem od 15 do 26 let při studiu míří 700 korun, od ledna zřejmě 880 korun.

Věk dítěte Základní výměra přídavku na dítě nyní / od ledna 2021 Zvýšená výměra přídavku na dítě nyní / od ledna 2021 0-6 let 500 / 630 800 / 930 6-15 let 610 / 770 910 / 1070 15-26 let 700 / 880 1000 / 1080

Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší. To by mělo od nového roku zůstat zachováno.

Zacílenější a levnější než daňový balíček

Novela ministryně Maláčové plánuje hranici příjmu pro nárok na dávku zvýšit na 3,4násobek životního minima nebo na 3,6násobek. Jedná se o dvě různé varianty, resort by raději tu vyšší. Znamenalo by to, že by peníze od státu dostávalo o 350 tisíc dětí víc v případě vyšší procentuální výměry.

"Vyplácení podpory i domácnostem se středním příjmem by zmírnilo přesvědčení veřejnosti, že stát rodiny s dětmi nepodporuje. Daňové slevy jako podporu lidé příliš nevnímají," uvedlo ministerstvo práce.

Zda máte na dávku nárok podle současných pravidel a podle nové letošní výše životního minima, se přesvědčte v naší kalkulačce:

Jak uvádí Klára Kalíšková z IDEA Cerge-EI, základní výše přídavků na děti nebyla valorizována od roku 2008, zvýšení si tedy jistě zaslouží. "Ale navýšení o 26 procent je v tomto kontextu spíše nedostatečné, nominální mzdy od roku 2008 vzrostly o 54 procent, navýšení tedy nepokryje ani polovinu nárůstu mezd. Ale jistě je lepší nějaké navýšení než žádné," míní odbornice.

Rozšíření okruhu příjemců je podle ní správným krokem, přídavky na děti se v Česku postupem času staly chudinskou dávkou, na kterou běžné nízko- a středněpříjmové rodiny nedosáhnou.

"V zahraničí je oproti tomu běžné, že přídavky na děti jsou dávkou pro široký okruh rodin a pomáhají jim s pokrytím nákladů na výchovu dětí. Ministerstvem navrhované rozšíření okruhu rodin je ale opět spíše mírné. Toto opatření je ale určitě lépe zacílené na boj se současnou pandemií a také podstatně méně nákladné než Poslaneckou sněmovnou schválený daňový balíček," uvádí Klára Kalíšková.

Podobný názor má i Markéta Štěpánová ze společnosti Gender Studies. "Každé zvýšení je dobré, stejně jako rozšíření okruhu žadatelů. Krize dopadla na velkou část rodin a stát by jim mohl trochu pomoci," říká socioložka.

Na pomoc od státu by dosáhlo ještě podstatně více rodin, pokud by zároveň prošel s novelou i bod ohledně zvýšení životního minima. Právě z toho se totiž vypočítává, kdo na přídavky na děti dosáhne. Ministerstvo práce navrhuje zvýšení životního minima buď o 30 procent, nebo o 15 procent. Pro samotného dospělého by se tak zvedlo z 3860 na 4990 korun nebo na 4430 korun. Ani tento návrh ale nemá podporu ministryně financí Aleny Schillerové.

Loni stát na přídavcích vyplatil 2,3 miliardy korun. Navýšení dávky o 26 procent by stálo ročně 0,4 miliardy navíc. Při posunutí příjmové hranice na 3,4 či 3,6násobek životního minima by k této částce bylo potřeba přidat ještě 3,2 či 4,5 miliardy ročně.

Při zvažovaném navýšení životního minima by to pak mohlo stát 12,7 či 15,2 miliardy ročně navíc. S těmito výdaji projednávaný rozpočet nepočítá. Ministerstvo financí žádá, aby resort práce sdělil, v jaké své položce sumu vezme.