Přes 2500 bankomatů už umí poslat okamžité platby. Ke spořitelně se přidala i Moneta

Okamžité platby z účtu na účet do jiné banky v řádu sekund nejen prostřednictvím internetového bankovnictví, mobilní aplikací či na pobočce, ale i bankomatové, umí v současnosti už přes 2500 bankomatů v Česku. K České spořitelně, která službu spustila před několika týdny, se nyní přidaly i stroje Moneta Money Bank.

Celkově tak umí v Česku okamžité platy už skoro dvou a půl tisíc bankomatů. V případě Monety okamžité platby přes bankomat fungují zatím ve všední dny v časovém rozpětí mezi druhou hodinou ranní a osmou večerní. To by se ale mělo brzy změnit.

"Pracujeme na tom, abychom v brzké budoucnosti zajistili i u bankomatů provoz okamžitých úhrad v režimu 24/7, jako to už máme v ostatních distribučních kanálech," řekla Aktuálně.cz Zuzana Filipová, mluvčí Monety.

Tato banka, která je počtem čtvrtou největší v zemi, umožňuje odesílat okamžité platby bez poplatku až do výše 400 tisíc korun z celkem asi 600 bankomatů. Jedinou podmínkou pro jejich připsání maximálně do deseti sekund je, zda to umožňuje banka příjemce. V tuto chvíli tyto rychlé platby klientům umí přijímat kromě Monety a České spořitelny i Air Bank, Creditas, Komerční banka, PPF banka, ČSOB a Raiffeisenbank.

Průkopníkem bankomatových okamžitých plateb je právě Česká spořitelna, která je počtem svým klientům největší v zemi. Službu nabízí na zhruba 1800 svých bankomatů a transakčních terminálů od 21. října a s výsledkem je spokojena.

"Za první měsíc tímto způsobem naši klienti provedli více než 360 tisíc plateb v celkové hodnotě přesahující 1,5 miliardy korun," řekl Filip Hrubý, mluvčí ČS. Banka uvedla, že zájem o platby zadávané přes bankomat je trvalý i přes stoupající oblibu digitálních služeb. Loni takto její klienti provedli více než 4,4 milionu úhrad v celkovém objemu 18 miliard korun.

Podle Hrubého platby na bankomatech využívají především lidé, kteří si dříve chodili řešit své platby na pobočky. "Zájem o platby přes bankomat mají spíše starší klienti, kteří si neosvojili internetové bankovnictví a bankomaty pro ně mohou být mezistupněm mezi službami na přepážce a na internetu," říká Hrubý.

Česká spořitelna zatím umožňuje okamžité platby do výše 100 tisíc korun. Služba stojí klienta stejně jako standardní platby. Je tedy buď zcela zdarma, nebo za sedm korun dle typu účtu klienta.

Klienti jiných bank tuto novinku na bankomatech Monety a ČS využívat nemohou. Obecně je totiž v Česku možné posílat platby z bankomatu banky, u níž má klient účet a získal od ní platební kartu. Ta je nutná k identifikaci klienta buď jejím vložením do bankomatu, nebo přiložením k bezkontaktnímu zařízení.

Bankomat ji pak spáruje s účtem, ke kterému je vedená, a po vyplnění platebního příkazu se platba autorizuje zadáním PIN kódu ke kartě.

Jiné banky zatím okamžité platby ve svých bankomatech nenabízejí a tvrdí, že je ani nepřipravují. Pokud však jejich klienti o tuto službu budou mít zájem, může se to změnit.