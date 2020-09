Poslední šance odevzdat přehledy pro sociálku a zaplatit. Letošní pokuty jsou vysoké

Lidé, kteří vykonávali alespoň část loňského roku samostatnou výdělečnou činnost, musí na sociální správu odevzdat Přehled o příjmech a výdajích. Podle zákona byl termín v květnu, kvůli koronavirové pandemii je ale možné přehled podat až do pátku 18. září bez sankce. Ovšem jen v případě, že bude zároveň zaplacený i doplatek na pojistné, což není běžný postup.

"Pokud osoba samostatně výdělečně činná podá přehled a zaplatí včas doplatek, bude jí prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. Finanční prostředky je proto třeba odeslat s ohledem na podmínky platebního styku v dostatečném předstihu, aby nejpozději 18. září byly na příslušný účet připsány," uvádí sociální správa a upozorňuje, že doplatek není možné uhradit v hotovosti na pokladně dané sociálky. Letos byla tato možnost zrušená.

Běžně platí, že doplatek je nutné uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byl přehled podán. V tomto případě ale nejde o řádný termín, ale pouze o datum, do kterého se neplatí penále.

Letos provází daňové povinnosti OSVČ chaos. Termíny stanovené zákonem sice platí, ale stejně tak platí nové termíny, které ministerstvo financí stanovilo kvůli koronavirovým opatřením a které mají jiná pravidla.

A tak letos nemuselo být daňové přiznání podáno do 1. dubna, ale bez sankce až 18. srpna. Mimořádný termín podání daňového přiznání zároveň tedy prodloužil i možnost podání přehledů na sociální správu na 18. září. Zákon totiž říká, že se přehledy musí odevzdat nejpozději do jednoho měsíce ode dne podání daňového přiznání.

To ovšem ale letos neplatilo u přehledů pro zdravotní pojišťovny. Ty museli poplatníci odevzdat do 3. srpna. Pojišťovny datum stanovily podle prvního termínu, které ministerstvo stanovilo, a to byl poslední červen. Na další posunutí termínu odevzdání daňového přiznání bez pokuty tedy pojišťovny už nereagovaly. Bylo to tak vůbec poprvé v historii, kdy lidé odevzdali dříve přehled na pojišťovnu než daňové přiznání.

Pokuty místo za jeden den rovnou za 130 dní

Promeškání povinnosti podat přehled do 18. září se může značně prodražit. "Odevzdání přehledu o příjmech a výdajích je základní zákonnou povinností OSVČ. V přehledu se vypočítá roční sociální pojištění, od kterého se odečtou zaplacené zálohy během roku, a současně se vypočítá nová výše měsíční zálohy. Za neodevzdání přehledu může být udělena pokuta až do výše 50 tisíc korun," říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně Mazars.

Další penále hrozí v případě, že poplatník nezaplatí včas doplatek na důchodové pojištění. Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá. Jenže dluh se v tomto případě nebude počítat od 19. září, ale už od 4. května, respektive 12. května, kdy měl být podle zákonných pravidel doplatek zaplacen. Takže 19. září nebude OSVČ v dluhu jeden den, ale rázem 130 dní.

Pokud OSVČ nemá vyplněný přehled už od účetní, může si ho vyplnit sám na počítači pomocí interaktivního formuláře, který je k dispozici na ePortálu ČSSZ.