Praha definitivně končí s projektem Opencard. Revizoři začnou ještě v srpnu přijímat platební karty

Lítačku již nebude nutné aktivovat ve validátoru, vše půjde vyřídit na stránkách dopravního podniku. Praha chce své know-how sdílet i s dalšími městy.

Praha - Metropole zavírá dveře za projektem Opencard. Cestující, kteří se pomocí červené karty prokazují revizorům v MHD, ztratí od listopadu možnost si na kartu nahrávat kupony. Od příštího týdne pražský magistrát spouští nový systém PID Lítačka, díky kterému bude možné předplatní jízdné nahrávat na nové nosiče.

"Díky novému systému bude na cestujících, zda si dlouhodobé kupony jako doposud budou nahrávat na kartu Lítačka, či nově na In Kartu Českých drah nebo bezkontaktní bankovní karty. Naše další plány na budoucí rozvoj karty PID Lítačka představíme ještě v letošním roce," říká primátorka Prahy Adriana Krnáčová (ANO).

Nový systém město spustí v pondělí 27. srpna. Cestujícím mimo jiné odpadne nutnost aktivovat si dlouhodobé kupony zakoupené přes internet ve validátorech ve stanicích metra. Díky nové technologii se již informace o jednotlivých kuponech nebudou nahrávat přímo na zmiňované karty, ale budou se ukládat přímo do centrálního systému, ke kterému budou mít revizoři přístup on-line.

Lítačka, platební karta či In Karta Českých drah tak budou sloužit pouze jako identifikátor cestujícího. Kupony si cestující budou moci zakoupit od pondělí na zcela novém webovém portálu www.pidlitacka.cz. Na portálu si cestující zařídí vše od nákupu jízdného přes výběr nosičů až po aktivování samotného kuponu. Nově také získají možnost nechávat si zasílat upozornění na blížící se vypršení platnosti kuponu formou SMS či e-mailu.

Na projektu PID Lítačka Praha spolupracovala se Středočeským krajem. "Díky zkušenostem s implementací tohoto náročného systému a spolupráce jsme připraveni sdílet naše zkušenosti s dalšími městy a kraji v oblasti chytrých řešení pro města," naznačuje další možnou cestu, kterou by se mohlo město vydat, ředitel městské společnosti Operátor ICT Michal Fišer.

Zapojení In Karty do systému pražské MHD vítají České dráhy. "Podpoří to cestování vlakem a dalšími druhy veřejné osobní dopravy v Praze a okolí," říká Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah odpovědný za úsek osobní dopravy.

Součástí nového systému je také spuštění mobilní aplikace PID Lítačka. Ta je uživatelům dostupná v testovací verzi již od začátku srpna. Od 1. září zcela nahradí dopravní aplikaci PID Info. Nová aplikace umožní kromě nákupu jednorázového jízdného s dobou platnosti až tři dny také možnost nákupu lístků dopředu s jejich pozdější aktivací.

Cestující také získají možnost přeposlat zakoupenou jízdenku třetí osobě či mít v jednom mobilu zakoupené jízdenky pro více osob, což dosud není možné. Aplikace v neposlední řadě umožní poprvé cestujícím ve Středočeském kraji nákup elektronického jízdného prostřednictvím mobilní aplikace. Projekt takzvané virtuální Lítačky vyšel na zhruba 40 milionů korun. Provozní náklady činí tři miliony korun měsíčně. Projekt Opencard vyšel město na zhruba 1,7 miliardy korun.



Se spuštěním nového systému dojde k již zmíněnému postupnému ukončení provozu karty Opencard. Od 1. listopadu již nepůjde nahrávat na kartu Opencard žádné nové dlouhodobé časové kupony. Cestující, kteří si před tímto datem zakoupili časový kupon, však budou moct s Opencard dál jezdit, dokud jim kupon nevyprší.

Po vypršení bude na cestujících, na který z podporovaných nosičů si své dlouhodobé časové kupony nahrají. Od 1. září bude možné vyměnit zdarma jakoukoliv Opencard za novou kartu Lítačka. V současné chvíli zůstává v oběhu přes 240 tisíc karet Opencard.