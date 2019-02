Ofenziva automatů je tady. Letos se zdvojnásobí počet poboček bank bez lidské obsluhy

Velké banky začaly loni rozšiřovat takzvané bezhotovostní pobočky, kde pokladníky nahradily bankomaty s vkladovou funkcí. Pro banky je to efektivnější než tradiční práce s hotovostí, navíc se čím dál více lidí bez těchto služeb na přepážce obejde. Prvních pět největších bank má nyní už přes dvě stovky bezhotovostních poboček a během letošního roku se tento počet zhruba zdvojnásobí.

Největší bankovní domy tak postupně následují nízkonákladové banky jako mBank, Air Bank či Equa, které hotovostní servis na přepážkách od začátku nenabízejí, a přesto stále nabírají čím dál víc klientů.

Trend je ale podle Vladimíra Staňury poradce České bankovní asociace jasný. Pro banky je totiž provoz hotovostní přepážky nákladný. "Nejde jen o náklady na mzdy zaměstnanců, kteří pracují s hotovostí, ale i o náklady na provoz trezoru a bezpečnost a pojištění takové pobočky. I proto se od vybírání a vkládání hotovosti službu na přepážce snaží banky klienty odrazovat vysokými poplatky a většina lidí se tomu už přizpůsobila a tyto služby si vyřizuje sama na bankomatech. Je jen otázkou několika dalších let, kdy většina bankovních poboček bude bez živých pokladníků," míní Staňura.

ČSOB na otázku on-line deníku Aktuálně.cz uvedla, že ze zhruba 210 poboček má nyní šedesát bez pokladny obsluhované zaměstnancem banky. "Loni jich vzniklo kolem padesáti a letos plánujeme jejich počet navýšit o dalších padesát," říká mluvčí ČSOB Patrik Madle. ČSOB tak plánuje do tří let současný zhruba čtvrtinový podíl svých bezhotovostních poboček zvýšit na polovinu.

Podle mluvčího má ČSOB velkou výhodou oproti ostatním bankám v tom, že díky partnerství s Českou poštou můžou mít klienti možnost využít hotovostních služeb na více jak třech tisících pobočkách České pošty.

"Rozšiřujeme také síť vkladových bankomatů, které kromě výběru umožňují i vklady hotovosti. Několik z nich umí zpracovat i vklady mincí. Už nyní proto máme dvě stě bankomatů s vkladovou funkcí a máme je v plánu dál rozšiřovat," říká Madle.

Obdobně se do struktury své pobočkové sítě rozhodly říznout Komerční banka a Raiffeisenbank. Komerční banka má aktuálně 362 poboček, z toho 43 bezhotovostních. Přitom právě loni jejich počet zvýšila o dvacet pět. Ve stejném rozsahu se tato třetí největší banka rozhodla předělat tradiční pobočky s pokladnou na pobočky s bezhotovostním provozem i v letošním roce.

Zároveň banka postupně do všech poboček instaluje bankomaty, které umožňují peníze nejen vybírat, ale také vkládat. "Už nyní jich máme 320 a jsme tak lídry na trhu. Do konce letošního roku chceme mít vkladomat v celé pobočkové síti. Naším střednědobým cílem je mít kolem osmdesátky poboček bez hotovostní pokladny, to je zhruba čtvrtinový podíl z celé naší sítě," říká Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky.

V Raiffeisenbank, která provozuje aktuálně celkem 129 poboček, je nyní 37 poboček bez pokladníka, jen loni jich banka spustila dvacet pět. Letošní plány jsou obdobné, střednědobý cíl banka sice neuvedla, nicméně i ona se chce ubírat směrem nahrazování práce živých pokladníků automaty.

Mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká potvrzuje, že do konce letošního roku budou dvě třetiny sítě banky vybaveny bankomaty s vkladovou funkcí, které jsou předpokladem k tomu, aby banka mohla bezhotovostní pobočky rozšířit a zachovat tak požadované služby.

Banky navíc argumentují tím, že zaváděním takových automatů se dostupnost hotovosti se tím může i zvýšit. "Hotovostní operace jsou pro naše klienty, a proto i pro nás stále důležitou a neoddělitelnou součástí naší nabídky. Zavedením bankomatů s vkladovou funkcí, které jsou dostupné non stop, představuje kvalitativní posun oproti provozní době poboček," připomíná Zúbek.

Podle Petry Kopecké, mluvčí Raiffeisenbank, budou hotovostní pobočky principiálně zachovány tam, kde jsou běžné vysoké objemy hotovostních transakcí, nebo kde banky zatím neumí obsloužit klienty prostřednictvím vkladových bankomatů.

Podobná optimalizace běží i v České spořitelně, která má přes 500 poboček, z toho je nyní sedm procent bezhotovostních. Letos plánuje jejich počet navýšit na desetinu. "V letošním roce chceme na bezhotovostní převést například pobočku v Praze ve Vodičkově ulici nebo například pobočku v Českých Budějovicích v ulici Lidická. Rádi bychom do tří let měli minimálně 15 procent bezhotovostních poboček," říká Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny.

Klient může podle Kropíka v budoucnu očekávat bezhotovostní pobočky v místech s dvěma a více pobočkami a v lokalitách s optimální koncentrací bankomatů, umožňujících vklad i výběr hotovosti.

"Standardní součástí bezhotovostní pobočky jsou bankomaty s možností vkladu a výběru, které jsou dnes dostupné na každé druhé pobočce České spořitelny," uvedl Kropík. Pobočky s živým pokladníkem chce spořitelna zachovat ve velkých a středně velkých pobočkách.

Mezi těmito pobočkami je podle něj celkově okolo osmdesáti poboček, které jsou například na Praze 8 - Sokolovské, v Jindřichově Hradci nebo v Karlových Varech.

V ostatních bankách prozatím takové změny nepotvrzují. UniCredit, která má celkem 122 poboček, jich totiž má bezhotovostních už kolem padesáti a nyní jejich rozšíření proto neplánuje.

Moneta Money Bank, která má celkem 202 poboček, zatím žádné takové plány také nepotvrzuje, ačkoliv ve své síti neprovozuje ani jednu bezhotovostní pobočku. Chystaná fúze s Air Bank, která funguje jen s bezhotovostními pobočkami, by ji však proces převádění na síť s významným podílem poboček bez pokladníků měla skokově také posunout. Nicméně Moneta nyní tvrdí, že současnou strategií je poskytovat klientům v pobočkách plný servis zahrnující také hotovostní operace.

"V současnosti provozujeme přes 650 bankomatů, z toho padesát umožňuje také vklad hotovosti. S rozšiřováním počtu vkladomatů do budoucna počítáme, letos půjde zhruba o patnáct až dvacet nových přístrojů umístěných napříč republikou," říká Jakub Švestka, mluvčí Monety. Podobně zavádění bezhotovostních poboček nepotvrdily ani ve Fio a ve Sberbank, které je doposud nevyužívají.