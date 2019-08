Poslední šance utratit spořitelní body. Ambiciózní věrnostní systém končí pro nezájem

Statisíce Čechů v těchto dnech dostávají od České spořitelny e-mail s připomínkou, že své nevyčerpané body z věrnostního programu iBod mohou uplatnit jen do 31. srpna. O konci jednoho z nejrozsáhlejších věrnostních programů v Česku prvně jeho členy spořitelna informovala před několika měsíci s tím, že zájem o něj se ze strany zákazníků vyčerpal. Náhradu banka nechystá.

Česká spořitelna poukazuje na to, že neutracené iBody budou moci lidé věnovat i na charitu, respektive na tři projekty, které podporuje. Jde o programy pro předčasně narozené děti, seniory a asistenční psy.

Zároveň si lidé mohou za body do konce měsíce zakoupit iKupony, tedy peněžní poukázky v určité nominální hodnotě. Ty bude možné využít déle, až do konce jejich platnosti. Když si například někdo objedná iKupon ještě na poslední chvíli, bude s ním mít možnost zaplatit u partnerů programu do konce října.

Vznik tohoto bonusového programu Česká spořitelna iniciovala před šesti lety a zajišťovala ho prostřednictvím své stoprocentně vlastněné společnosti VPIB ve spolupráci s obchodními partnery. O klesajícím zájmu lidí o iBod svědčí i postupný pokles registrovaných uživatelů.

Body se daly získat za využívání služeb České spořitelny, ale zároveň za nákupy u partnerů programu, kterými byly různé obchodní řetězce. Ještě v roce 2017 společnost registrovala 1,35 milionu lidí, významnou část z nich však tvořili ti, kteří body nezískávali za nákupy u partnerů, ale sbírali je jen za využívání služeb spořitelny.

Zbylo 600 tisíc lidí, aktivní je z nich třetina

Rostoucí počet klientů také přestával iBody čerpat a podle České spořitelny tak program přestával přinášet i "menší vnímanou přidanou hodnotu některým jeho důležitým partnerům". S neaktivními klienty se spořitelna postupně dohodla na ukončení členství v programu a na konci loňského roku v něm zůstalo jen kolem 800 tisíc klientů.

Před oznámením o jeho ukončení, tedy letos na jaře, v něm bylo podle Františka Bouce z tiskového oddělení spořitelny zaregistrováno 600 tisíc členů, z toho aktivních byla jedna třetina.

Celý projekt může pro Českou spořitelnu skončit ztrátou. Z výroční zprávy její společnosti VPIB za rok 2018 vyplývá, že navzdory předchozím snahám o optimalizaci provozu byly náklady celého projektu "relativně vysoké v porovnání s přínosy".

Co do samotných hospodářských výsledků společnost loni vydělala 53 milionů korun, ale ani to nestačilo na uhrazení ztráty, kterou nabrala v prvních letech svého rozjezdu. Kumulovaná ztráta z minulých let na konci loňského roku byla na úrovní 123 milionů korun. Celý výsledek šestiletého projektu bude záviset na tom, kolik bodů stihli lidé ještě letos uplatnit, a na průběhu chystané likvidace společnosti.

Program se spořitelně přestal vyplácet i proto, že se přes něj její značka nezviditelňovala a neposilovala ji. Veškerá komunikace iBodu běžela prakticky bez jakéhokoliv odkazu na tuto banku. "Členové programu si ho s Českou spořitelnou nespojovali," uvedl Bouc.

Náhrada nepřijde

Po ukončení iBodu spořitelna žádný jiný věrnostní program spustit neplánuje. Je přesvědčena, že na posílení loajality svých klientů jí postačují jiné její aktivity. "Klienty České spořitelny v současnosti nejvíce lákají produktové inovace - služba Moje zdravé finance a nové internetové bankovnictví George. Tato příznivá odezva je i důvodem, proč Česká spořitelna o alternativním benefitním programu v současnosti neuvažuje," řekl Bouc. Už před tím však provozovala obdobný program, ale jen pro své klienty.

S iBodem přitom spořitelna měla velké plány. Věrnostní program sázel totiž nejen na vylepšení benefitů pro klienty spořitelny. Možnost sbírat body a následně za ně nakupovat přes web nebo na vouchery u prodejců měl mít každý, kdo se do něj zaregistroval. Mělo jít o vybudování univerzálního programu a značky pro celý trh - podobně, jako je program Nectar ve Velké Británii, který má miliony členů.

Cílem spořitelny tehdy bylo získat do iBodu polovinu českých domácností a zmiňovala se až o třech milionech potenciálních členů. Prostřednictvím iBodu pro ně chtěla získat přístup ke slevám z cen v co nejširším spektru sortimentu, což se nepodařilo. Na počátku se do něj spolu se spořitelnou zapojilo 32 společností, mezi nimi prodejce elektroniky Datart, obchodní řetězce Sportisimo, Bambule, FAnn Parfumerie, Fokus Optik, Husky nebo knihkupectví Neoluxor, CK Alexandria, obchody Steilmann nebo hotely Clarion a Fortuna. Postupně jich zbylo jen osmnáct. Program opustily například sportovní prodejny Sportisimo či Neoluxor.