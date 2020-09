Podnikatelé, kteří rozjeli byznys jako děti. Zplnoletnění bylo třeba obhájit u soudu

Jiří Diblík: Nejvíc jsem se v životě naučil sám

Středeční rána bývají v podkroví činžovního domu v těsné blízkosti pražských Riegerových sadů rušná − v mezonetovém sídle digitální laboratoře Qusion totiž probíhají pravidelné kolektivní snídaně.

Zakladatel společnosti Jiří Diblík, usměvavý mladík s plnovousem, kterému by člověk jen stěží hádal dvaadvacet let, je z celého týmu nejmladší. Je však současně nejstarším Čechem, který se v roce 2014 nechal zplnoletnit právě za účelem podnikání. Obrat firmy, která vyvíjí software a digitální produkty a již Jiří Diblík vede se společníkem Ondřejem Kopeckým, loni činil dvanáct milionů korun. Letos míří ke 23 milionům a expanduje do Švýcarska.

S realizací vlastních nápadů a tvorbou webových stránek na zakázku začal Jiří Diblík už ve dvanácti letech. "Věděl jsem, že existují agentury na tvorbu webů a že si tak lidé běžně vydělávají. Tak proč bych nemohl já?" říká s tím, že na začátku vydělával v řádu stovek a tisíců korun za zakázku. "Sedět doma u počítače a dělat, co mě zajímá a baví, byla mnohem lepší brigáda než přehazování balíků se slámou v zemědělském družstvu, točení zmrzliny nebo prodej párků v rohlíku," poukazuje na typické prázdninové přivýdělky.