Okamžité platby přes každý bankomat. Spořitelna zavádí službu pro lidi bez mobilů

Česká spořitelna umožní svým klientům posílat okamžité platby nejen z internetového bankovnictví nebo z mobilní aplikace, ale i přes bankomat. Převody prostřednictvím bankomatů mohou v době smartphonů působit zastarale, banka však uvádí, že v Česku se jim dlouhodobě daří. Měsíčně klienti spořitelny pošlou přes bankomat nebo přes transakční terminál kolem 360 tisíc jednorázových plateb.

Banka v tiskové zprávě zaslané médiím uvádí, že okamžitě zaplatit půjde v téměř celé síti bankomatů či bezhotovostních transakčních terminálů České spořitelny, kde lze pouze zadávat platby. Jde tedy o zhruba o 1700 přístrojů. Služba bude dostupná od 21. října.

Tyto rychlé převody peněz, které se připíší na účet v jiné tuzemské bance během několika vteřin a jsou možné i v noci a o víkendech, bude spořitelna podle nasazovat během nadcházejícího víkendu.

Zbývající necelá stovka se připojí do konce listopadu, potvrdil Hospodářským novinám mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. K testování na vybraných bankomatech přitom přistoupila teprve v červenci.

Placení složenek, faktur či posílání plateb na účet do jiné banky patří v České spořitelně k využívaným službám. Banka uvedla, že loni se takto uskutečnilo více než 4,4 milionů úhrad v celkovém objemu 18 miliard korun.

Zájem o platby zadané v bankomatu je podle ní trvalý i přes rostoucí využívání digitálních služeb. Měsíčně klienti spořitelny pošlou přes bankomat nebo přes transakční terminál kolem 360 tisíc jednorázových plateb.

Novou službu bankomatů České spořitelny zatím klienti jiných bank využívat nemohou. Obecně je totiž v Česku možné posílat platby pouze z bankomatu banky, u níž má klient účet a získal od ní platební kartu. Ta je nutná k identifikaci klienta buď její vložením do bankomatu nebo přiložením k bezkontaktnímu zařízení. Bankomat ji pak spáruje s účtem, ke kterému je vedená, a po vyplnění platebního příkazu se platba autorizuje zadáním PIN ke kartě.

Služba je za stejnou cenu jako standardní platby, tedy buď zcela zdarma (například se službou Moje zdravé finance, Erste Premier či Účet pro studenty) nebo za sedm korun dle typu účtu klienta.

Jak rychle se bude novinka rozšiřovat, záleží na přístupu ostatních bank. Okamžité platby už má v nabídce šest bank - Česká spořitelna, Air Bank, Creditas, Komerční banka, PPF banka a Raiffeisenbank. Umožňují je ale jen prostřednictvím internetového bankovnictví a mobilních aplikací. Jak HN potvrdila Zuzana Filipová, mluvčí Monety, banka se k nim přidá 1. prosince.

"Okamžité platby spustíme v internetovém a mobilním bankovnictví. V bankomatech pak ve druhé vlně," řekla Filipová. Brzdou rychlejšího rozšíření okamžitých plateb i do bankomatů je to, že většina bank na nich zadávání jednorázových platebních příkazů zatím neumožňuje. Musely by tuto funkcionalitu nejprve zavést.

Do budoucna tento záměr potvrdil jen UniCredit s tím, že v něm počítá i s okamžitými platbami. Ostatní banky uvedly, že momentálně okamžité služby v bankomatech nepatří mezi jejich priority.

V tuto chvíli spořitelna umožňuje zasílání okamžitých plateb do výše 100 tisíc korun. Maximální limit, na kterém se banky při vytváření projektu dohodly, je 400 tisíc korun. "Důvodem tohoto limitu je ochrana našich klientů před podvodnými transakcemi. Okamžité platby probíhají v řádu vteřin a zvyšují tak nároky na banku při podezření na podvodnou platbu, kterou je nutné zastavit. Okamžité platby velmi důkladně analyzujeme právě s ohledem na riziko podvodů," řekl Hrubý.

Spořitelna podle něj nevylučuje, že v budoucnosti ke zvýšení limitu maximální částky, kterou je možné poslat v módu okamžité platby.