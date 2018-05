Koruna je vůči euru nejslabší od začátku roku. Jen dočasný jev, říkají analytici

Česká měna oslabila na 25,85 koruny za euro, může se posunout ještě blíže k hranici 26 korun za euro.

Praha - Koruna vůči euru oslabila ve středu na nejslabší hodnotu od konce loňského roku, a to na 25,85 koruny za euro, zatímco ještě v úterý vpodvečer bylo euro o 12 haléřů levnější. Dnes před 14:30 se koruna obchodovala za 25,82 koruny za euro.

Aktuální oslabování kurzu koruny je však podle oslovených analytiků pouze dočasnou záležitostí, nikoli počátkem nového trendu. Zároveň ale nevylučují, že v následujících týdnech může koruna ještě dále oslabit a posunout se blíže k hranici 26 korun za euro. Do začátku prázdnin by však podle nich ale mohla posílit.

V posledních dnech ale oslabily i ostatní měny regionu. Důvodem je růst výnosů na amerických dluhopisech a přesun investorů z místních trhů. Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že od poloviny dubna, kdy začaly středoevropské měny ztrácet, oslabila koruna vůči euru o zhruba dvě procenta, maďarský forint o 2,7 procenta a polský zlotý o více než tři procenta. Oslabení vůči dolaru pak bylo výraznější.

"Nadále se však domníváme, že oslabení koruny je dočasné a k silnějším hodnotám ji dostane očekávání zvyšování sazeb ČNB a případné více jestřábí komentáře z řad představitelů ČNB," uvedl Seidler.

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák také vnímá oslabení koruny více jako dočasný výkyv než jako začátek nového trendu. "V nadcházejících týdnech však koruna ještě může setrvat pod prodejním tlakem a oslabit. Na měnovém páru s eurem je limitní úroveň 26 Kč/EUR," uvedl.

Výraznějšímu oslabení by podle něj měla bránit ČNB buď dřívějším zvyšováním úrokových sazeb, nebo v krajním případě využitím devizových rezerv. "Během letních měsíců očekávám postupný návrat koruny směrem k hladině 25 Kč/EUR," dodal.

Současné oslabování koruny je přitom podle ekonoma Komerční banky Marka dřímala překvapivé. Podle něj za ním stojí velcí globální investoři, kteří od začátku května rozprodávají prakticky všechny měny na rozvíjejících se trzích.

"Pokud tento trend bude přetrvávat, může se koruna dostat i na 26 Kč/EUR. Zároveň ale může výprodej skončit stejně tak rychle, jako začal. Do začátku léta by se koruna mohla vrátit klidně i pod 25,50 Kč/EUR a na podzim by mohla prorazit hladinu 25 korun za euro díky zvyšování sazeb ČNB," uvedl.

Centrální banka zahájila na počátku listopadu 2013 devizové intervence kvůli obavám z deflace s cílem oslabit korunu a držet její kurz poblíž 27 Kč/EUR. Ukončila je počátkem dubna 2017. Od té doby česká měna posilovala a letos v únoru se dostala až na 25,17 Kč/EUR, což byla nejsilnější závěrečná hodnota za posledních více než pět let.