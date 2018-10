Utrácej a spoř: Equa bank nabídne mladým lidem investování od desetikoruny

Každý, kdo je klientem Equa bank, může při každé platbě kartou zároveň investovat. Výši investice si sám nastaví.

Praha - Equa bank představila zcela nový produkt, který umožňuje jejím klientům investovat peníze v okamžiku, kdy nakupují pomocí platební karty. Tuto službu zavádí jako první v České republice.

Banka nový on-line produkt zpřístupní na konci měsíce přes internetové bankovnictví, v němž si každý zájemce namodeluje cíle a způsob, jakým chce své peníze investovat do vybraných korunových fondů.

Investování patří v posledních letech k nejefektivnějším formám zhodnocení finančních prostředků. Přesto ve srovnání se zahraničím Češi v drobném investování stále zaostávají.

"Naším cílem je proto nabídnout investice co nejširšímu okruhu zájemců. Celý proces jsme pojali tak, aby byl jednoduchý a srozumitelný pro každého, tedy i pro začínající investory," říká Petr Řehák, generální ředitel Equa bank.

Součástí nového produktu je na trhu zatím netradiční možnost automatické investice. Služba míří především na nejmladší klienty, kteří často platí kartou.

Ti si mohou nastavit, jak často a jaké částky chtějí střádat při každém použití platební karty. Na výběr mají deset, dvacet nebo padesát korun. Znamená to tedy, že pokaždé, když použijí platební kartu, odečte se jim zároveň i vybraná částka. Jakmile našetříte 100 korun, jsou peníze investovány. Klient tak nakupuje a současně investuje, a to i v případě, že čerpá z povoleného kontokorentu.

Banka si stanoví poplatek ve výši pravděpodobně 1,1 procenta z investované částky, tedy z každé investované stokoruny. Od ledna bude platit sazebník, který poplatek přesně určí. Do konce roku je to bez poplatku.

"Pokud by klient provedl pět karetních transakcí měsíčně při zvolené padesátikoruně investice, měl by za pět let investováno patnáct tisíc korun, očekávaný výnos by byl 960 korun. Hodnota investice by tedy dosáhla 15 960 korun," vypočítává David Kogler, ředitel investičních produktů Equa bank.

Zpráva o vývoji finančního trhu za rok 2017 říká, že dnes tvoří investice do fondů více než 12 procent domácích úspor. Před pěti lety to bylo sedm procent.

K poslednímu červnu 2018 bylo ve fondech v České republice zainvestováno přibližně 488 miliard korun. Ve srovnání se zahraničím je to stále ale výrazně méně. V přepočtu na obyvatele je objem v investičních fondech ve Španělsku třikrát větší, v Belgii osmkrát větší, a v Rakousku dokonce desetkrát větší než u nás.

Možnost investic do podílových fondů nabízejí klientům i jiné banky, především ty velké. Ovšem v drtivé většině musí zájemce přímo na pobočku, kde si s bankéřem svůj investiční účet nastaví. On-line investování zatím není zcela běžné.

Equa bank, která působí na trhu sedm let, má v současnosti zhruba 350 tisíc klientů. V zisku je od roku 2016, v 1. pololetí letošního roku hospodařila se ziskem 165 milionů korun.