Nové zlato se jmenuje iridium. Pandemie ovšem zamíchala i cenami dalších kovů

Iridium se stalo dalším z drahých kovů, jehož cena zažila nebývalý růst. Za dva měsíce vzrostla o 160 procent, upozornila agentura Reuters. Mohou za to nedostatečné dodávky a očekávání, že poptávka po něm poroste kvůli vyššímu využití vodíku jakožto ekologičtějšího paliva, při jehož výrobě se iridium používá. Během pandemie se však daří i jiným komoditám, po čase dokonce i ropě.

Iridium je drahý kov, který se řadí mezi platinové kovy. Bývá vedlejším produktem při těžbě platiny a palladia a je nezbytné pro mnoho odvětví. Je velmi stálé za horka a používá se k přípravě speciálních slitin a zařízení či velmi tvrdých slitin pro chirurgické nástroje a elektrické kontakty.

Může však sloužit také jako katalyzátor při elektrolýze vody k oddělení vodíku, který je stále více žádaný jako zdroj čistší energie než fosilní paliva.

Cena iridia stoupla až na rekordních 4390 amerických dolarů (93 100 Kč) za troyskou unci (31,1 gramu) z 1685 dolarů za unci 12. prosince. Ještě v roce 2016 se cena iridia pohybovala kolem 500 dolarů za unci, od té doby se však zvyšuje.

"Nabídka iridia neroste. Roste poptávka po iridiu," komentovala situaci na trhu manažerka těžařské firmy Impala Platinum Emma Townshendová.

Analytici společnosti Heraeus Precious Metals uvádějí, že uzavření zpracovatelského závodu Anglo American Platinum (Amplast) v Jihoafrické republice v loňském roce způsobilo výpadek dodávek ve stejnou chvíli, kdy se výhled poptávky začal zvyšovat. Výhled vyšší poptávky vychází z předpokladu oživení ekonomiky a vyšší poptávky po vodíku, což zvýší využití iridia. JAR se na světové produkci iridia podílí 80 až 85 procenty.

Vzestup ceny iridia odráží také vývoj dalších kovů z platinové skupiny, jako například rhodia a palladia. Ty rovněž kvůli nedostatečným dodávkám na trhy stouply na nové rekordy.

"Platina se využívá v katalyzátorech automobilů. V případě, že klasické automobily budou vystřídány elektromobily, zájem o platinu klesne. Nicméně třeba se objeví nové technologie akumulátorů, které to v budoucnu změní. Podobné to je i u palladia," komentuje pro Aktuálně.cz ekonom Štěpán Křeček z BH Securities.

Oba kovy však podle něj mohou sloužit i jako uchovatelé hodnoty. "Oproti stříbru či mědi jsou výrazně dražší, a tedy i skladnější," dodává.

Ročně se vytěží kolem 250 000 uncí iridia. Pro srovnání palladia se vytěží kolem deseti milionů uncí a platiny kolem osmi milionů. Protože trh je příliš malý, těžaři nemění těžbu v reakci na poptávku nebo cenu.

Zlato a stříbro na vzestupu

Za rok od vypuknutí pandemie koronaviru stoupla také cena zlata, a to o více než 14 procent.

"Krize okolo covidu-19 vyhnala v srpnu loňského roku cenu zlata na rekordní hodnoty přes 2000 dolarů (cca 42 340 Kč) za unci. Následně nastala mírná korekce. Od února 2020 zlato meziročně vzrostlo zhruba o 200 dolarů na dnešních 1800 dolarů (38 100 Kč) za troyskou unci," řekl analytik Golden Gate CZ Marek Brávník.

Zlato podle něj opět potvrdilo úlohu bezpečného přístavu, do kterého se investoři stahují, když je situace na trzích nestabilní. Do jeho ceny se promítlo také napětí v mezinárodní politice nebo obchodní válka USA a Číny, dodal.

Stříbro je v tomto ohledu podobné, meziročně zdražilo o 53 procent. Nejdražší bylo v první polovině srpna na úrovni 29,11 dolaru za unci.

Stříbro se navíc hodně využívá ve výrobě různých součástek. "Bez něho je např. solární energie pouhou teorií. V případě většího příklonu k obnovitelným zdrojům se dá čekat nárůst jeho ceny," říká pro Aktuálně.cz analytik Tomáš Volf ze společnosti Citfin.

Podle analytika Purple Trading Štěpána Hájka se navíc hovoří o možném komoditním "supercyklu", který by měla podpořit stabilně rostoucí poptávka po komoditách ze zemí, jako je Čína. To by mohlo podpořit růst cen na poměrně vysoké úrovně.

Dařilo se i průmyslovým kovům

Loni se dařilo se i jiným průmyslovým kovům. Například cena mědi vzrostla téměř o polovinu. "Po mědi roste poptávka při ekonomické konjunktuře. Dá se proto říct, že když roste cena mědi, ekonomice se většinou daří," komentuje Křeček.

Cenu výrazně ovlivňuje průmyslová poptávka, která ale může v krizových dobách kolísat. "Z tohoto pohledu je zlato stabilnější," míní ekonom.

Křeček dodává, že pro retailové investory jsou zajímavé jen kovy, které se běžně obchodují na burzách. "U specifických druhů kovů může být problematické nacházet kupce, což zpravidla vede k vysokým spreadům (rozdílům mezi nákupní a prodejní cenou - pozn. red.)," komentuje ekonom.

Fyzické nákupy některých kovů navíc podléhají odvodu DPH ve výši 21 procent, což vede k okamžitému znehodnocení investice.

Zdražila i ropa

Největší výprodej loni zaznamenal bezkonkurenčně trh s ropou. Cena ropy se v některých případech propadla až do záporných hodnot. Nakonec se ale meziročně zvýšila až o 13 procent.

S příchodem pandemie začala kvůli plošným lockdownům rapidně klesat poptávka. Poté přišla cenová válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem. Na druhé straně Atlantiku situace vyústila až v záporné ceny americké ropy WTI. Ve stínu plnících se skladovacích kapacit jednoduše nebylo již ropu kam dávat, připomněl Hájek z Purple Trading.

Od té doby se však trh postupně stabilizoval, protože ropný kartel OPEC nakonec souhlasil s rekordními produkčními škrty o velikosti 9,7 milionu barelů denně. Od začátku pandemie to tak na první pohled vypadá, jako by se nic nestalo, jelikož americká ropa WTI už dokázala posílit o 12,7 procenta až na aktuálních 60,5 dolaru (1280 Kč) za barel. Severomořská ropa Brent za stejné období zdražila o 7,2 procenta na 63,6 dolaru (1346 Kč) za barel, vyčíslil Hájek.