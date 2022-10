Rozbít prasátko a jít do banky může vyjít draho. Vklad mincí není vždy zadarmo

Rozbít prasátko a jít s ním do banky se nemusí vyplatit. Za větší počet mincí si totiž tyto instituce už roky strhávají poplatek, který není zanedbatelný. Argumentují přitom složitostí celé operace. Vedle drobných střadatelů využívají službu často také obchodníci. S postupným omezováním hotovosti však zájem o ni podle oslovených odborníků postupně opadá.

Koncem září se na sociální síti Twitter dostala Česká spořitelna do diskuse s jedním ze svých klientů. Ten popsal své rozčarování nad návštěvou pobočky, kde si chtěl na svůj účet vložit drobné v celkové hodnotě 560 korun.

Narazil ovšem na to, že kvůli velkému množství mincí by ho celá akce vyšla na 125 korun. "No, samozřejmě nezaplatím. Naházím to do samoobslužné pokladny v Tescu, ale v pořádku mi to nepřipadá," okomentoval uživatel návštěvu banky.

Chci dát drobné (560,-Kč) na svůj účet u České spořitelny, u které jsem dobrých 30 let, a poplatek je 3 % a minimálně 125,-? Za vklad 560,- korun zaplatím 125,-?

No samozřejmě nezaplatím. Naházím to do samoobslužné v Tescu, ale v pořádku mi to nepřipadá @Ceskasporitelna.🫤 pic.twitter.com/d9Jm6Pp9RH — Jarda Jelínek (@jrjelinek) September 22, 2022

Česká spořitelna klientovi vysvětlila, že u vkladů a výběru mincí, které jsou do sto kusů stejné hodnoty, žádný poplatek neúčtuje. Od 101 kusů ovšem požaduje tři procenta ze sumy, která hranici 100 kusů mincí překračuje, minimálně chce však zmíněných 125 korun.

"Prakticky to znamená, ze pokud klient například vkládá 100 kusů desetikorun, 100 kusů padesátikorun a 100 kusů dvacetikorun má vklad (či výměnu za bankovky) zdarma," upřesnil pro Aktuálně.cz mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Nelze to ale řešit tím, že si klient návštěvu pobočky "nadávkuje". Vklad zdarma je totiž podle banky možné provést jen jednou denně.

Stejný ceník uplatňují i další banky

Zpoplatnění vkladu mincí není v Česku žádnou novinkou, banky ho mají ve svých cenících již dlouhé roky. A všechny nastavený podobně.

"Pokud vklad mincí převyšuje 100 kusů jedné nominální hodnoty, činí poplatek tři procenta. Vklad mincí do 100 kusů jedné nominální hodnoty je zdarma," potvrdil za ČSOB mluvčí Patrik Madle. Se stejnou praxí se zákazník setká i u Komerční banky, Raiffeisenbank či UniCredit Bank pouze s tím rozdílem, že nad 100 kusů si účtují dokonce pětiprocentní poplatek.

Přitom hotovost i v podobě mincí si doma drží podle Barometru spoření Asociace českých stavebních spořitelen stále ještě necelá pětina Čechů. Běžně se do kasiček spoří hlavně v rodinách s dětmi. V minulosti analytici doporučovali v rámci finanční gramotnosti odkládat například padesátikoruny, a tím si šetřit na nákup určitého zboží nebo i na dovolenou.

Banky a jejich poplatky za vklad mincí

Banka Vklad mincí v korunách do 100 kusů každé nominální hodnoty Vklad mincí v korunách od 101 kusů každé nominální hodnoty Česká spořitelna zdarma 3 %, minimálně 125 Kč Komerční banka zdarma 5 %, minimálně 120 Kč ČSOB zdarma 3 %, minimálně 100 Kč Raiffeisenbank zdarma 5 %, minimálně 150 Kč UniCredit Bank zdarma 5 %, minimálně 150 Kč AirBank * * Moneta Money Bank zdarma 5 % Fio banka zdarma 20 Kč za každých 50 kusů navíc mBank * * Hello bank * * Max banka zdarma 1 %, minimálně 100 Kč

*na pobočce nefungují hotovostní pokladny

Banky hájí poplatek tím, že jde o poměrně složitou operaci. "Příjem a zpracování mincí je obecně náročnější operace, jak z pohledu manipulace, tak nákladů na přepravu," podotkl Madle.

Podle Hrubého z České spořitelny doprava hotovosti vyžaduje specifická bezpečnostní opatření. "A mají ji na starosti specializované agentury, což významně zvyšuje nákladnost," dodal.

Služba hlavně pro drobné obchodníky

Vklad či výběr drobných na pobočkách banky využívají hlavně obchodníci. Podle Hrubého jde převážně o majitele malých obchodů, kteří ale podle něj obvykle nosí mince právě v počtu maximálně sto kusů. "Výše zmíněné poplatky tudíž neplatí," dodal.

Banka měsíčně eviduje nižší tisíce klientů, kteří službu využívají. Podle mluvčího UniCredit Bank Petra Plocka si obvykle potřebují uložit mince stejné hodnoty ve více než 100 kusech například směnárníci, běžní klienti nikoli.

Bankovní analytik skupiny Partners Michal Skalický k tomu doplnil, že hotovostní vklady na přepážce se obecně stávají minulostí a brzy je bude využívat jen malý okruh klientů se specifickými potřebami.

Za příklad dává třeba právě obchodníky, kteří stále přijímají jen hotovost. "I těch ale v posledních letech významně ubylo," upozornil Skalický a tvrzení podložil daty. "Čísla mluví jasnou řečí, a sice že zatímco v roce 2015 bylo provedeno přes 26 milionů vkladů na přepážce, loni už to byla sotva třetina, tedy necelých osm milionů," připomněl analytik.

Expert se tak domnívá, že nově vzniklé banky už ani žádné vklady na přepážkách umožňovat nebudou, protože o to nebude zájem. Kam trend míří, je vidět už dnes. Například Airbank, která je jednou z nejmladších bank na tuzemském trhu, již na pobočkách neprovozuje hotovostní pokladny a vkladomaty neumějí přijímat mince, pouze bankovky.

Mince řeší pošta i obchody

Lidé se s uložením mincí ale nemusejí obracet jen na banky. Možnost uložit si peníze na účet nabízí i Česká pošta.

Pokud zákazník nechce prostřednictvím poštovní poukázky připsat na bankovní účet víc než pět tisíc korun, pošta mu za vklad mincí naúčtuje 44 korun, což stále vyjde levněji než u banky.

Drobné je možné udat i v obchodě. Tady ovšem pozor na jejich příliš velký počet. Prodavač totiž nemusí podle zákona o oběhu bankovek a mincí přijmout platbu s více než 50 kusy mincí.