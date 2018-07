Do důchodu později a vyšší nepřímé daně, radí Česku OECD

Podobná doporučení, jak se vyrovnat se stárnutím populace, dala organizace už přede dvěma lety, ale bylo prý dosaženo "jen omezeného pokroku".

Praha - Česko by mělo navázat věk pro odchod do důchodu na očekávanou délku života. Doporučuje to Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve zprávě, kterou dnes v Praze představil její generální tajemník Ángel Gurría. Organizace také doporučuje, aby Česko podpořilo zaměstnávání žen s dětmi nebo změnilo rozložení daňové zátěže.

Zpráva OECD konstatuje, že se Česko potýká se stárnutím populace. Aby se země vypořádala s hospodářskými dopady tohoto vývoje, měla by zrušit horní věkovou hranici pro odchod do důchodu, která je 65 let pro muže i ženy, a místo toho navázat důchodový věk na vývoj očekávané délky života.

Zvyšování důchodového věku doporučovala OECD Česku už před dvěma lety. Stejně tak v roce 2016 doporučovala zajistit více zdrojů pro financování příjmů důchodců. V nynější zprávě konstatuje, že bylo dosaženo jen omezeného pokroku v řešení penzijní problematiky.

OECD rovněž upozorňuje, že podíl zaměstnaných žen klesá poté, co se jim narodí dítě, což přispívá k nerovnosti příjmů mezi pohlavími. Organizace proto doporučuje omezit maximální možnou délku rodičovské dovolené a vytvořit pobídky pro muže, aby ve větší míře využívali část rodičovské dovolené.

Stát by podle OECD také měl podporovat flexibilní pracovní úvazky nebo práci z domova a zajistit širší a finančně dostupnější nabídku zařízení, která poskytují denní péči o děti.

Organizace doporučuje Česku rovněž změny v daňovém systému. Upozorňuje, že daňové břemeno v Česku je šesté nejvyšší mezi 35 členskými státy OECD a že příjmy českého rozpočtu do velké míry spoléhají na výběr sociálního pojištění.

Podle OECD by země měla upravit systém daní a odvodů tak, že sníží sociální pojištění a zvýší nepřímé daně, jako je daň z přidané hodnoty nebo ekologické daně.

Zavedení ekologických daní, zejména z emisí uhlíku, je podle OECD důležité pro podporu zelených technologií. OECD doporučovala Česku zavedení daně z emisí uhlíku už před dvěma lety a nyní konstatuje, že země dosud v této věci nijak nepokročila.

OECD sdružuje 35 vysoce vyspělých zemí světa. Založena byla v roce 1961, Česko je jejím členem od roku 1995. Posláním organizace je napomáhat hospodářskému růstu, harmonizovat rozvojovou pomoc, zvyšovat zaměstnanost a životní úroveň a rozšiřovat obchod, ale i potlačovat diskriminační praktiky.

Zprávy, ve kterých hodnotí situaci svých členských států, zveřejňuje pravidelně, pro Česko vydala předchozí zprávu v roce 2016.