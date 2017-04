Nákupy v cizině pro Čechy zlevňují. S pořízením eur na dovolenou ale počkejte, radí analytici

před 1 hodinou

V cenách dováženého zboží, které lidé kupuji v tuzemských obchodech, se silnější koruna projeví se zpožděním. Okamžitý dopad má ale na nákupy v zahraničních internetových obchodech. S nákupem deviz na dovolenou doporučují oslovení analytici spíše počkat.

Praha - Přišla díky čtvrtečnímu konci intervencí vhodná doba koupit si eura na letní dovolenou? Oslovení analytici radí spíše počkat, až se kurz koruny ustálí. Jinými slovy: nekupovat devizy s velkým předstihem. Navíc podle nich může v letních měsících být kurz koruny výhodnější než nyní.

"Podle našeho odhadu by se kurz koruny k euru mohl v letních měsících pohybovat okolo 26,50 koruny za euro. Je to ale spekulace, která nemusí vyjít. Kurz koruny je po ukončení intervencí tak trochu ruleta," říká Michal Brožka z Raiffeisenbank.

Také Michal Skořepa, analytik České spořitelny, navrhuje s nákupem deviz spíše počkat. "Nejistota ohledně dalšího vývoje kurzu je stále velká, ale základní trend by měl být směrem k posílení koruny. Takže navrhuji nákup deviz spíš odložit," doporučuje Skořepa.

V tuzemských obchodech si počkáte

Na dopad silnější koruny do cen dováženého zboží, které lidé kupuji v tuzemských obchodech, si lidé budou podle analytiků chvíli počkat. "Klíčové bude, jestli silnější koruna vydrží. Spotřební zboží, které teď vidí lidé v obchodech, budou chtít obchodníci navíc prodat za současné ceny, protože posílení je jen mírné," říká analytik Komerční banky Marek Dřímal.

Silnější měna se na cenách většiny elektroniky může projevit s několikaměsíčním zpožděním. Bude se týkat novinek uváděných na trh. Zpevnit by koruna měla i k dolaru. Cena většiny elektroniky je přímo či nepřímo navázána na kurz americké měny.

Podle řetězce Euronics je předčasné mluvit o plošném snižování cen, změna kurzu se dotkne až nového zboží. "Nejrychleji se změny kurzu projevují u obrátkovější elektroniky jako jsou mobilní telefony, notebooky a další podobné zboží," říká mluvčí Euronics Lenka Mastešová.

Podle finančního ředitele e-shopu Alza.cz Jiřího Ponrta se toho v krátkodobém horizontu letošního roku ohledně cen elektroniky příliš nestane. Velká část zboží je již naskladněna, hlavní dodavatelé mají na velkou část budoucích dovozů navázáno zajištění měny. Skokové změny cen podle něj nelze očekávat.

Okamžitý dopad má ale silnější koruna na nákupy v zahraničních internetových obchodech. "Zlevnění je zatím mírné, zhruba o jedno a čtvrt procenta, ale i tak je teď výhodnější na zahraničních e-shopech nakupovat než před ukončením intervencí," dodává Dřímal.

Posílení české měny může mít v delším časovém horizontu dopad například i na ceny oblečení či obuvi. "Oděvy a módní doplňky jsou ve většině případů importovaným zbožím, silnější koruna by je mohla zlevnit. Tento efekt by ale zřejmě nenastal dřív než s uvedením nových módních kolekcí, nejdříve patrně až na konci roku, v období vánočních prodejů," říká ředitel nákupního centra Freeport Fashion Outlet v Hatích Jan Procházka.

Cestovky zlevní až na příští sezonu

Cestovní kanceláře tvrdí, že u většiny nyní prodávaných zájezdů si ceny předplatily s předstihem za kurz 27 korun za euro a do cen zájezdů na letošní léto se posílení koruny nepromítne. Posílení koruny se ale hned projeví u nákupu zájezdů nebo letenek prodávaných zahraničními společnostmi.

"Zájezdy od rakouských a cestovních kanceláří, které Student Agency nabízí, po konci intervencí zlevnily. Ceny se totiž přepočítávají v okamžiku nákupu v rezervačních systémech," potvrdila Klára Majíčková, tisková mluvčí Student Agency.

Otázkou je, jak budou postupovat u zájezdů nabízených na poslední chvíli. "Vzhledem k tomu, že ceny průběžně upravujeme s ohledem na aktuální poptávku a nabídku zahraničních partnerů, měla by mít změna kurzu koruny vliv na cenu zájezdu," říká Jan Koláčný, šéf Čedoku.

Podle mluvčího Asociace cestovních kanceláří ČR Jana Papeže mohou největší zlevnění čekat lidé, kteří si zájezd koupí zhruba týden před cestou. Kvůli silné konkurenci na trhu cestovky naopak prakticky vylučují zdražení zájezdů, pokud by v den podpisu smlouvy koruna oslabila. "To by kurz musel být 30 korun za euro, aby se to stalo," říká Jan Bezděk, mluvčí CK Fischer.

Okolo cen zájezdů v podzimních a zimních měsících cestovky zatím mlží. "Ceny by byly nižší, kdyby koruna výrazně a trvale posílila. Na druhou stranu, platby za leteckou přepravu do zemí mimo Evropskou unii zpravidla platíme v dolarech, kde výrazné změny kurzu nelze očekávat," vysvětluje šéf Čedoku Jan Koláčný.

Zástupci CK Fischer zase tvrdí, že se cestovní kanceláře budou snažit nabídnout výhodnější cenu, jakmile to půjde. "Záleží na tom, jak se bude kurz koruny vyvíjet," řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

autoři: Olga Skalková, Ekonomika

