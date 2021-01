Do Česka míří i v pandemii nové značky. Rostoucí kupní síla nalákala i známé hráče

Gap, Saint Laurent i Action. Na český trh loni vstoupilo 25 zahraničních značek. Přestože rok 2020 byl pro maloobchod kvůli koronaopatřením obtížný, je to o jednu značku více než o rok dříve. Rok 2021 by pak mohl být rekordní. Odhaduje to nová analýza společnosti Cushman & Wakefield, kterou má Aktuálně.cz k dispozici. Podívejte se, o které značky se český maloobchod rozrostl.