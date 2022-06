Balík z Číny cestuje pár dní, pak měsíce leží v třídírně. Vyřeší to robot, věří pošta

Od loňského října musejí všechny zásilky z Číny projít celním řízení, což jejich doručování Českou poštou výrazně zpomalilo. V tuzemských skladech čekají na dodání i několik týdnů, stěžují si někteří zákazníci. Pošta teď hodlá situaci řešit mimo jiné robotickým zakladačem, který by podle ní měl počet zásilek odbavených za den zdvojnásobit.

"Česká pošta naší firmě není schopna zaslat celní prohlášení 45 dní! 3x urgence, nic, nezájem," stěžuje si jeden ze zákazníků pod facebookovým příspěvkem pošty z května, ve kterém avizuje, že chce zrychlit distribuci asijských zásilek do Evropy.

"Nechcete raději zrychlit distribuci čínských zásilek převzatých Českou poštou po Česku? Už měsíc mi u vás někde leží zásilka. A ani nejste schopni ji dohledat," pokračuje v diskuzi další uživatelka.

Zatímco unijní podniky musejí odvádět DPH bez ohledu na hodnotu prodaného zboží, malé zásilky do 22 eur z Číny a dalších třetích zemí do loňského podzimu clu ani odvodům DPH nepodléhaly. To už nyní neplatí.

Celní prohlášení však nemusí zákazník podávat sám, může tak učinit právě dopravce nebo společnost specializující se na vyřizování těchto záležitostí. Je ovšem nutné počítat se zaplacením poplatku a uhrazením DPH.

Pošta po začátku platnosti nových pravidel přiznala, že administrativa s tímto opatřením spojená může v některých případech doručení zásilek prodloužit. Zkušenosti klientů s dobou, kdy na zásilku čekají, se ovšem s oficiálním stanoviskem státního podniku značně rozchází.

"Průměrná doba odbavení je v tuto chvíli dva dny v závislosti na rychlosti a přesnosti dat, které nám pro odbavení zákazníci poskytují," říká pro online deník Aktuálně.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Kolik zásilek z Číny má momentálně pošta na skladě, Vitík neupřesnil. Například server E15 ale letos v únoru uvedl, že jejich počet se pohyboval kolem 30 tisíc. Tou dobou ovšem doručovaní brzdila i pandemie covidu mezi zaměstnanci pošty.

V samotném špatně fungujícím procesu vyřizování formalit však státní podnik problém nevidí. Prodlevy a zpomalené odbavování chce teď pošta podle Vitíka řešit mimo jiné robotickým zakladačem. "Česká pošta nyní staví pro odbavení mezinárodních balíčků na místě bývalých regálů, kde se zásilky ukládaly, modulární robotický zakladač, který na základě zadání čísla zásilky během několika sekund najde konkrétní zásilky a předá ji na expedici do vnitrostátní přepravy," popisuje mluvčí.

Kapacita zakladače je podle něj 120 tisíc zásilek, zatímco kapacita denního odbavení zásilek na celé mezinárodní poště je v současnosti 60 tisíc zásilek.

"Zakladač začne v pilotním provozu pracovat v červenci, od září předpokládáme jeho ostrý provoz," uzavírá Vitík.

Zásilek z Číny chodí oproti době, kdy ještě nebyly veškeré zatíženy DPH, zhruba třetina. Ve směru do Česka z čínských e-shopů jde podle dat z konce dubna o zhruba 20 000 tisíc zásilek denně. V opačném směru byl počet podání před pozastavením řádově nižší.