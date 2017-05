Zamilované mrkve, zajíc nebo Pinocchio. Pošlete svého "křiváka" a vyhrajte tisíce na nákup

před 11 minutami

Zvířata, pohádkové bytosti či zamilované dvojice. Takové podoby netradiční zeleniny nám prostřednictvím fotografií posílají čtenáři do soutěže o Křiváka roku. Do uzávěrky zbývá týden. Pokud "ošklivé" zelenině fandíte, rozšiřte sbírku o vaše koupené či vypěstované favority!

Praha - Zajíc, Pinocchio či zamilované mrkve. To jsou jedny z desítek fotografií, které nám čtenáři poslali do soutěže o Křiváka roku, v níž hledáme nejpodivněji rostlé kousky ovoce či zeleniny.

Soutěž pořádá redakce Aktuálně.cz za podpory řetězců Penny Market, Tesco a e-shopu Rohlík.cz - tedy prodejců, kteří takovou zeleninu nabízejí. Penny Market ji prodává pod názvem Neobyčejné kousky, Rohlík.cz pod označením Ošklivky a Tesco jako Perfectly Imperfect (Dokonale nedokonalé).

Ze zaslaných fotografií vybereme nejzajímavější a zveřejníme je. Porota složená z redakce Aktuálně.cz následně vybere deset nejhezčích či nejzajímavějších snímků a jejich autory odmění hodnotnými cenami, které do soutěže věnovali prodejci. Porotci budou hodnotit zajímavý vzhled ovoce či zeleniny, případně kreativní zpracování fotografie.

A co můžete vyhrát? Tesco dává do soutěže večeři s křivou zeleninou pro dva (v hodnotě přes 5000 korun), která se bude konat 21. června, poukaz na nákup v hodnotě 2000 korun do e-shopu Tesco Potraviny online a dále dárkový balíček produktů značky Finest v hodnotě 1250 korun.

Penny Market vyčlenil pro vítěze poukázky do Penny v hodnotě 5000 korun, 3000 korun a 1000 korun. E-shop Rohlík.cz pak věnuje tři poukázky po tisícikoruně plus pytel křivé zeleniny jako cenu útěchy.

Snímky "ošklivých" kousků posílejte na adresu iva.spackova@economia.cz. Napište, kdy a kde jste je pořídili - vedle řetězců jdou sehnat také na farmářském trhu, můžete je vypěstovat na zahrádce či koupit přímo od zemědělce. Do mailu připište jméno a kontaktní adresu.

V Česku se kvůli nepěknému vzhledu ročně zbytečně vyhodí tuny ovoce a zeleniny. Jen malé procento nevyhovující produkce putuje do zpracovatelských podniků či do obchodů, které jsou ochotny v zájmu snížení odpadu z přísných estetických požadavků na vzhled slevit.

Nevhodná úroda se tak zaorává, nebo končí na kompostu či v bioplynce. "U brambor se kvůli vzhledu vyřadí 20 až 30 procent sklizně, u mrkví sítem neprojde až 30 procent," říká Anna Strejcová z kampaně s názvem Zachraň jídlo.