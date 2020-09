Kvíz: Jak dodat svému tělu palivo a přitom ho nezadřít. Vyznat se v živinách je věda

Češi vědí, že vyvážená strava by měla být pestrá a zahrnovat různé složky. Podrobnější pohled však ukazuje, že znalosti o výživě často zůstávají na obecné rovině. Značná část lidí totiž nemá přesnou představu o zdrojích jednotlivých živin. Jak jste na tom vy? Víte, co je zdravá strava a co napomáhá zdraví vašeho srdce? Zkuste se otestovat v našem kvízu: