Výrobce chipsů Bohemia vyostřuje boj s konkurencí. Na Lay’s nasadí hokej a zdraží

Společnost Intersnack, která vyrábí brambůrky, snacky, křupky, slané pečivo a oříšky pod značkami Bohemia, Canto, Pom-Bär a Chio, ztrácí svůj tržní podíl na poli slaných snacků. Do boje se svým největším konkurentem společností PepsiCo, prodávající chipsy pod značkou Lay's, nasazuje marketing. Sází na spojení s českým hokejem a novinky v oblasti zdravé výživy. Firma také oznámila, že kvůli dražším bramborám zvýší cenu svých výrobků.

"Úroda je daleko menší, došlo ke zvýšení cen brambor, což je vidět i na konzumních bramborách. Zdražily také další suroviny, jako je olej, a zvedly se i personální náklady. Celý sortiment výrobků tak zdražíme v průměru o sedm procent," uvedl na tiskové konferenci generální ředitel společnosti Intersnack Pavel Šercl.

Společnost podle něj nyní odebírá osmdesát procent brambor z Česka, zbytek pak z Maďarska či Německa.

Pro zdražení je nyní příznivá doba. Lidem se daří dobře a díky příznivé ekonomické situaci jsou ochotni více utrácet. Kategorie slaných snacků, která je podle společnosti Nielsen v posledním roce desátou nejprodávanější položkou v českém nákupním košíku, rostla meziročně o 10,5 procenta. Mezi třiceti nejprodávanějšími kategoriemi se tak s celkovými útratami 5,1 miliardy korun dostalo do peletonu čtyř nejrychleji rostoucích položek.

Pomáhá tomu to, že si lidé více oblíbili takzvané snackování, tedy pojídání drobných pochutin mimo domov. "Dříve platilo to, že než Češi vyrazili do kina, divadla či na hokejový zápas, tak se najedli doma, popřípadě si udělali svačinu a v místě toho už moc neutratili. Dnes už peníze tak pečlivě nehlídají," vysvětluje Pavel Čihák, obchodní ředitel Intersnack.

A růstu slaného uzobávání napomáhá taká ostrá konkurence na trhu, zejména se značkou Lay's firmy PepsiCo. Ačkoliv je Intersnack na poli brambůrků s téměř třetinovým podílem stále lídrem trhu a tržby mu rostou, tržní podíl meziročně o 1,3 procentního bodu poklesl. Naopak PepsiCo meziročně posílila svůj podíl o 3,1 procentního bodu a uřízla si už více než čtvrtinu trhu.

"Konkurence je fajn, nebojíme se jí. Breme to tak, že nás všechny posouvá vpřed," říká Šercl. Intersnack si podle něj nyní velmi slibuje od spojení s českým hokejem. Na jaře se značka Bohemia stala oficiálním partnerem české hokejové reprezentace. Partnerství zahrnuje i extraligu, květnové mistrovství světa a reprezentační tým U16 (hráči do 16 let).

Vzhledem k tomu, že v listopadu a prosinci se oproti průměru ostatních měsíců prodá o třicet procent více slaných snacků, tak právě začátek hokejových zápasů a trend snackování mají být tou pravou kombinací, která má firmě zajistit konkurenční výhodu.

Další věcí, kterou chce Intersnack nasadit v boji s konkurencí, je nová řada zdravých pochutin, které chce nasadit v druhé polovině příštího roku. "Nový výrobek přivede nové zákazníky, na růst tržního podílu je tak lepší než jen nová příchuť již známého výrobku, která moc nových zákazníků nepřivádí," vysvětluje obchodní ředitel Čihák. Firma však zatím nechce říci k novému produktu více podrobností, protože si ho zatím testuje.

Firma působí v Česku od roku 1993, výroba brambůrek začala v tehdejším Československu v roce 1982 pod zemědělským družstvem, tehdy se chipsy Bohemia poprvé objevily na agrosalonu Země Živitelka, uvedla ČTK. Loni Intersnack zdvojnásobil čistý zisk na 51,1 milionu korun. Tržby stouply loni meziročně o necelá dvě procenta na 1,4 miliardy, doplnila agentura.

Video: Jak se vyrábějí brambůrky.