"Chrámů konzumu" přibývá. V Česku vznikají nová obchodní centra, pohání je optimismus

před 46 minutami

Do konce roku přibude v Česku 29 tisíc čtverečních metrů prodejních ploch v rámci velkých obchodních center. Další obří projekty chtějí firmy do budoucna opravit, modernizovat, rozšířit, nebo rovnou postavit. A ač by se mohlo zdát, že je trh dalšími a dalšími obchodními plochami přesycení, opak je podle expertů pravdou.

Na nové místo pro nakupování se již letos mohou těšit obyvatelé Prahy i Brna. Během následujících pěti lety přibudou nová či přestavěná obchodní centra také v Plzni, Zlíně a Olomouci. Uvádí to společnost Cushman & Wakefield. Přehled Deprese v rytmu koled. Obří outletové centrum u Prahy zeje i o Vánocích prázdnotou prohlédnout Během letošního roku se pro zákazníky otevře Centrum Stromovka na Praze 7, mimo toho se má ještě letos rozšířit jedno z nejstarších obchodních center v Česku Avion Shopping Park Brno o dalších 14 tisíc metrů čtvereční. Celkově tak bude mít objekt i s prodejnou IKEA 94 tisíc čtverečních metrů obchodní plochy. "Češi mají díky rostoucím mzdám a extrémně nízké nezaměstnanosti chuť utrácet, a to především za zbytné zboží a služby, což je ve fázi přehřáté ekonomiky typické. Roste například zájem o výrobky pro sport a rekreaci nebo o elektroniku, ale nikoliv o potraviny. Klesá zájem o automobily, což souvisí s nasyceností poptávky po autech v mnoha zemích světa," vysvětluje ekonom UniCredit Bank Jiří Pour. Nová a rozšířená obchodní centra: Město Název Typ projektu Rok otevření Velikost prodejní části Praha Centrum Stromovka Nový 2019 15 000 metrů čtverečních Brno Avion Shopping Park Brno Rozšíření 2019 14 000 metrů čtverečních Olomouc Šantovka Olomouc Rozšíření 2021 23 300 metrů čtverečních Praha VN47 Nový 2020 7 000 metrů čtverečních Praha Bořislavka Centrum Nový 2021 10 135 metrů čtverečních Praha Savarin Nový 2022 39 000 metrů čtverečních Plzeň Ameside Nový 2023 65 000 metrů čtverečních Brno NC Královo Pole Rozšíření 2023 30 500 metrů čtverečních Brno Dornych Rekonstrukce 2023 26 500 metrů čtverečních Zlín Fabrika Nový 2023 30 000 metrů čtverečních Během následujících let obchodních center ještě přibude. Například v roce 2022 by mělo být hotové centrum Savarin, které propojí Václavské náměstí s ulicí Na Příkopě a s Jindřišskou ulicí. Bude se jednat o celkovou maloobchodní plochu 39 tisíc metrů čtverečních. O rok později se podle plánů otevře zákazníkům centrum Ameside v Plzni s rozlohou 65 tisíc metrů čtverečních. Podle Poura ovšem stavba nových obchodních center nemusí znamenat, že by například vesnice přišly o své prodejny. "Venkovské prodejny dlouhodobě trpí konkurencí ze strany velkých prodejních center. Nepředpokládáme ale, že by se nákupní zvyklosti na venkově už příliš měnily, a nově vznikající obchodní centra tak budou zřejmě konkurovat především těm stávajícím." Podle ekonoma zůstává větším problémem pro venkovské prodejny trend vylidňování venkova. Stavba nových a rozšiřování stávajících obchodních center ovšem zdaleka není záležitost pouze Česka. "Potřeba nových prostor nákupních center ve střední a východní Evropě je ve velké míře ovlivňována makroekonomickými trendy, například v Polsku byl růst poháněn silnou ekonomikou a staví se tu v hojné míře," říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor ve společnosti Cushman & Wakefield. Bílá labuť slaví narozeniny. Před 80 lety byla nejmodernějším chrámem konzumu číst článek