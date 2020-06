Přichází nejlevnější benzinové léto za posledních 20 let. Projděte si ceny po celé EU

Tohle léto se Čechům více než v předchozích letech vyplatí jet na dovolenou autem. Domnívá se tak část analytiků, podle kterých se výjimečně před touto prázdninovou sezonou nebudou zvyšovat ceny benzinu a nafty. Ceny tak i přes současné mírné zdražování zůstanou oproti loňskému létu kvůli koronakrizi výrazně nižší.

"Bývá špatným zvykem, že se ceny pohonných hmot začínají zvyšovat před prázdninovou sezonou. Letos zřejmě nastane výjimka z tohoto pravidla," sdělil pro Aktuálně.cz analytik BH Securities Štěpán Křeček.

Řidiči si podle něj však musí při cestování dát pozor na vyšší ceny benzinu a nafty v západní a jižní Evropě.

Křeček dodal, že ceny ropy teď sice opět rostou, na což pumpaři reagují zdražováním, oproti předchozím rokům ale lidé za pohonné hmoty stále zaplatí méně. Loňské léto většinou čerpací stanice nabízely litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 za více než 32 Kč, naftu za zhruba 31 až 32 Kč.

Ke konci minulého týdne zaplatili řidiči v Česku za litr benzinu Natural 95 průměrně 26,58 Kč, u nafty to bylo v průměru 26,3 Kč za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS.

Ceny se budou o těchto prázdninách pohybovat pod normálem posledních let i podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně, za což podle něj mohou dva faktory.

"Od výrazného propadu cen ropy nyní cena trochu narostla, ale stále jsme na dvou třetinách loňského stavu. Tato úroveň by se měla udržet, protože celosvětová poptávka zůstane i v létě hluboko pod dlouhodobým normálem. Ropní producenti sice snížili těžbu, ale nemohou ji snížit příliš. Některá naleziště by bylo velice drahé zakonzervovat a v budoucnu obnovit, a tak ropa bude dál prýštit," jmenoval první z důvodů Bartoň. Kvůli kolapsu poptávky v důsledku koronavirové krize se v dubnu cena severomořské ropy Brent snížila dokonce na nejnižší úroveň za 21 let.

Jako druhý faktor snížení cen českých pohonných hmot Bartoň zmínil pokles ryze české poptávky. "Benzin dokonce klesl tak, že se na několik týdnů stal v průměru levnějším než nafta - protože osobní doprava během karantény poklesla více než nákladní, a benzin nebylo možné udat. Tento faktor však do léta z velké části vyprchá, aspoň domácí cestování by se mělo navrátit do normálních kolejí," doplnil analytik.

Levněji natankujete v Polsku nebo Litvě

Také analytik společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda věří, že řidiče čeká velmi levné léto, pravděpodobně nejlevnější za posledních skoro dvacet let. Podle něj nelze vyloučit, že i přes léto budou čerpací stanice nabízet benzin a naftu za ceny v pásmu od 26 do 27 korun za litr jako nyní.

"V souhrnu by tak paliva byla levnější dokonce i než v letní sezoně krizového roku 2009, kdy se kvůli tehdejšímu ochabnutí globální poptávky cena nafty pohybovala převážně rovněž v pásmu od 26 až 27 Kč za litr, ovšem cena benzinu kolísala převážně v rozmezí od 28 do 29 Kč," připomněl Kovanda, jak si stály pohonné hmoty v době ekonomické krize před jedenácti lety.

Kovanda předpokládá, že z okolních zemí budou benzin a nafta tradičně levnější než v ČR jen v Polsku, v průměru dráž naopak vyjdou na Slovensku, v Rakousku nebo třeba Maďarsku.

"Benzin je momentálně levnější než v ČR ze zemí EU pouze v Litvě, v Bulharsku, v Rumunsku a ve zmíněném Polsku. Nafta je navíc kromě zmiňovaných zemí levnější v Lucembursku, v Andoře a na Kypru. Do léta se na tomto nic zásadního nezmění," doplnil ke srovnání zemí Kovanda.

Někteří experti ale "těšení" řidičů na levné léto mírní. Například analytik ČSOB Dominik Rusinko pro letní měsíce očekává pozvolný růst pohonných hmot, který bude reflektovat zdražování ropy na světových trzích.

"Přestože poptávka po palivech zůstává nadále pod tlakem koronavirových opatření, postupné rozvolňování restrikcí má za následek svižné oživení spotřeby ropy a paliv. Právě díky tomu se ropa Brent aktuálně obchoduje poblíž 40 dolarů za barel, což je dvojnásobek oproti nejnižším úrovním z dubna tohoto roku," uvedl Rusinko.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka by řidiči měli v létě počítat s tím, že litr benzinu Natural 95 přijde na zhruba 27 Kč, to samé v případě nafty. Novák připomněl, že v květnu došlo k obratu na trhu a cena ropy Brent se během minulého měsíce a na začátku června zdvojnásobila.

