V Kazachstánu otevřely bývalé restaurace McDonald's. Přišly ale o značku

České dráhy (ČD) vypsaly tendr na dodání nejméně 20 použitých vozů pro dálkové linky konstruovaných pro rychlost 200 km/h. ČTK o tom dnes informoval mluvčí dopravce Lukáš Kubát. Cena by podle něj neměla přesáhnout 200 milionů korun. Termín dodání vozů je nejpozději konec letošního listopadu a hned po převzetí by měly být schopné okamžitého nasazení do provozu.

Kapacita vozů má být nejméně 66 míst k sezení a alespoň pět z těchto vozů musí vyhovovat parametrům stanoveným pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Vozy by měly být klimatizované, vybaveny audiovizuálním informačním systémem a vakuovými toaletami.

České dráhy zakoupily použité vozy již dříve. Jednalo se o nízkopodlažní švýcarské vozy Stadler RS1 s kapacitou 71 míst k sezení, známé také jako RegioSpider, které dříve jezdily na německých tratích. Těch má nyní ČD ve vlastnictví celkem 67 kusů. Použité vozy využívají v ČR také soukromí dopravci.