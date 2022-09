Česko stále nemá ibuprofen pro děti. Tablety pro dospělé nepulte, varují lékárníci

V lékárnách se prohlubuje problém s nedostatkem ibuprofenu ve formě pro děti. Jde o sirupy, žvýkací tobolky i čípky pro nejmenší, které jsou hojně využívány pro léčbu horečky a bolesti. Jak koncem srpna popsalo Aktuálně.cz, léky Nurofen a Ibalgin mají podle Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) problémy s výrobou. Češi podle lékáren na situaci zareagovali tím, že vzali nákupy léků útokem.

Léky Nurofen i Ibalgin obsahují léčivou látku ibuprofen. Ta se běžně používá při léčbě horečky, zánětů či bolesti u dětí všech věkových kategorií. Výpadek má podle informací SÚKL dlouhodobě naprostá většina dětských verzí léků Nurofenu a Ibalginu, dodávky by přitom měly být obnoveny až v průběhu září nebo v říjnu.

Držitel registrace pro lék Nurofen je britská firma Reckitt Benckiser, v případě Ibalginu je to Opella Healthcare Czech, která spadá pod Sanofi Group.

"V současné době zaznamenáváme zvýšenou poptávku po léčivém přípravku Ibalgin Baby, která je způsobena nepředpokládaným prudkým nárůstem nemocnosti dětské populace v tomto letním období," vysvětlil koncem srpna pro Aktuálně.cz mluvčí Sanofi Libor Kytýr. Vysoká poptávka po léčivém přípravku podle něj vedla k jeho dočasnému výpadku na trhu, protože výrobní závody v Evropě pro ni nemají dostačující kapacitu.

"Na obnovení dodávek intenzivně pracujeme a předpokládáme je v říjnu letošního roku," upřesnil za Sanofi Kytýr.

Rozsáhlé výpadky obou léčiv registrují dlouhodobě i samotné lékárny. "Jsme schopni zajistit laboratorně připravené čípky. To je vcelku běžné, substance dostupná je," uvedl k nedostatku ibuprofenu pro děti mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.

"Tady jde jen o to, že to vyjde pacienty dráž, asi na dvojnásobek ceny oproti průmyslově vyráběným čípkům, a pojišťovna to nehradí. Laboratorně připravené sirupy, to už zdaleka standardní záležitost není. Nejde tu přitom jen o 'namíchání', ale i o to, jak to chuťově přiblížit tomu, na co jsou děti zvyklé zejména u Nurofenu," podotkl.

Sirup na bázi ibuprofenu podle něj lékárnici připravit neumí, dokážou to ale na bázi paracetamolu. K přípravě není nutný recept od lékaře.

S polykáním tablet může být problém, říká lékárnice

Podle e-shopu Lékárna.cz zareagovali lidé na nedostatek dětských léků rychle a v lékárnách se snažili předzásobit. Z dat je přitom patrné, že se postupně přesouvají k položkám, které jsou ještě dostupné. Mezi ně patří alternativy právě s paracetamolem, i těch ale rychle ubývá.

Řada rodičů se proto zdravotní problémy dětí snaží řešit zásobami, které mají doma. "Dlouhodobá nedostupnost těchto léků nutí rodiče sáhnout do zásob v domácí lékárničce, dělit a drtit tablety ibuprofenu pro dospělé, což rozhodně není ideální řešení," varuje lékárnice Pavla Horáková z Lékárna.cz.

Dělení tablet je podle Horákové zdánlivě jednoduché řešení. "Rozdrcená tableta má pro děti výraznou pachuť, čímž snadno dojde k tomu, že děti prášek plivou. Následně rodič není schopen přesně říci, kolik účinné látky dítě již pozřelo," upozorňuje. Malé děti mají podle ní navíc často problém s polykáním tablet, kapslí i tobolek.

Vyhnout se je podle lékárnice nutné i podávání léků s propadlou expirační dobou, které zbyly doma po nemoci. "Exspirovaný lék nemusí být již účinný," uzavírá Horáková.