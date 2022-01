Online supermarkety omezují služby. Málo placená práce neláká, cizinci se nevrátili

Po kritice nového systému odměn pro kurýry řeší online supermarket Rohlik.cz problém s nedostatkem pracovníků ve skladech. Musel proto přistoupit k omezení počtu rozvozových časů i položek v nákupním košíku. Nedostatek lidí ale řeší i konkurence. Problém je v tom, že pro Čechy nejsou podobné pozice dostatečně atraktivní. O vhodné zájemce z ciziny se však přetahují i ostatní evropské země.

"Od začátku roku se potýkáme s nedostatkem pracovníků na našich skladech, což bohužel negativně ovlivňuje dostupnost časových oken a termínů dovozu vašich nákupů," píše Rohlik.cz v e-mailu svým zákazníkům.

Společnost dodává, že z tohoto důvodu pro ně nemá otevřeno tolik časových oken a omezila i počet položek na objednávku na 35, pro prémiové zákazníky na 40, přičemž od každé položky si lze ale objednat více kusů. "Toto omezení nám umožní doručit nákupy podstatně většímu množství zákazníků," uvádí se dále v dopise.

Situaci pro online deník Aktuálně.cz potvrzuje i mluvčí Rohlik.cz Denisa Morgensteinová. Upozorňuje, že problém není v úbytku kurýrů, ale pracovníků, kteří se věnují chystání objednávek do tašek.

"Věříme, že do konce ledna bude dostupnost taková, na kterou jsou naši zákazníci zvyklí," dodává Morgensteinová. Společnost tou dobou totiž očekává návrat zahraničních pracovníků.

Problém se skladovými kapacitami přiznává i konkurenční e-shop Košík. "Podobně jako ostatní se i my momentálně potýkáme s nedostatkem pracovníků v logistice," říká jeho šéf Tomáš Jeřábek.

Důvodů, které se na českém trhu kombinují, je podle něj hned několik. "V první řadě jsou to stále přísná koronavirová opatření, v druhé řadě je to pak celoevropské hospodářské oživení a zájem o pracovní sílu v podstatě ve všech západních státech. Celkově bychom okamžitě 'uživili' až o třetinu více lidí, kteří by nám v distribučním centru pomáhali. Situaci nicméně máme pod kontrolou, jen nás zbytečně brzdí," vysvětluje Jeřábek.

Dodává však, že žádná speciální opatření ve smyslu omezení nákupu Košík nepřijal.

E-shop iTesco významnější problém s nedostatkem pracovníků, kteří nakládají do přepravek nákup, neregistruje. "Stejně je to i v případě volných kapacit pro naše zákazníky," dodává mluvčí společnosti Tesco ČR Jakub Žižka. V rámci distribučního centra podle něj Tesco dlouhodobě spolupracuje s partnery, kteří mu lidi pro chod centra zajišťují. "Máme jasnou koncepci a strategii v odměňování, která mimo jiné pomáhá minimalizovat fluktuaci pracovníků," popisuje Žižka.

Na pozdržení v doručení objednávek z e-shopu teď upozorňuje v e-mailu své zákazníky i řetězec Lidl. "Kvůli vysokému počtu objednávek se odeslání níže uvedeného zboží bohužel o několik dnů opozdí. Také z toho nemáme radost a velice se za vzniklou situaci omlouváme. Budeme se nadále snažit objednávku co nejrychleji zpracovat," uvádí společnost.

Lidl nicméně na dotaz online deníku Aktuálně.cz, zda je za opožděným vyřizováním objednávek nedostatek pracovníků na skladě, neodpověděl. "Situace na trhu se kvůli zásadnímu narušení globálního dodavatelského řetězce z loňského roku ještě zcela nestabilizovala. Zákazníky však můžeme ubezpečit, že děláme vše, co je v našich silách, abychom tyto důsledky co nejvíce omezili," uvedl vyhýbavě mluvčí Tomáš Myler.

Bez lidí ze zahraničí to nejde

Analytik Citfinu Tomáš Volf připomíná, že na některé profese je potřeba méně odbornosti a za normálních okolností je mohou zastávat právě zahraniční pracovníci. "Ti však kvůli pandemickým pravidlům na trhu nejsou a Češi o podobné pozice nemají zájem. To nutně vede k poddimenzování stavů a problémům v některých oborech," vysvětluje Volf situaci na trhu práce.

Podle aktuálního průzkumu společnosti ManpowerGroup má 65 procent českých zaměstnavatelů s náborem nových lidí potíže. Jedná se o největší podíl od roku 2009, kdy společnost začala tuto analýzu sestavovat. Zaměstnavatelé uvádějí, že mají ještě větší problém obsadit volná místa než před pandemií. Největší potíže jsou přitom právě v logistice a ve výrobě.

"Pandemie zmrazila trh práce, lidé nechtějí dobrovolně měnit zaměstnání a jít do nejistoty. To se projevuje především u nekvalifikovaných pracovních míst. Najít větší množství dělníků, skladníků nebo kurýrů je podobně náročné jako nábor programátorů," říká manažer náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Obtížný podle něj nadále zůstává nábor zaměstnanců s technickým vzděláním všech úrovní od řemeslníků po strojní a IT inženýry. "Extrémně náročné je pro zaměstnavatele nalákat zpět zaměstnance do gastronomie, ubytování a osobních služeb. Ti si většinou našli uplatnění v jiných oborech a z obavy z dalších vln pandemie se nechtějí vrátit do oborů, které byly v pandemii uzavřené," dodává.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) začátkem ledna uvedl, že vláda se v následujících měsících bude snažit zahraničním pracovníkům trh více otevřít. "Přijdeme určitě s tím, že budeme chtít teď v příštích řekněme dvou třech měsících udělat kroky k tomu, abychom bezpečně, a to podtrhuji, bezpečně a rozumně otevřeli pracovní trh v Česku pro to, abychom pro firmy umožnili příliv zaměstnanců a pracovníků ze zahraniční. Protože víme, že tady máme profese, na které sehnat člověka z Česka, aby tu profesi šel vykonávat, je takřka nemožná věc," řekl Jurečka v Otázkách Václava Moravce.

Připustil zvýšení počtu dlouhodobých víz pro lidi hlavně ze zemí bývalého Sovětského svazu, Vietnamu nebo Kuby.

Cizinci si mohou vydělat více

Podmínky na trhu jsou navíc podle zkušeností firem takové, že cizinci si v řadě případů vydělají více než Češi, a to především na kvalifikovaných dělnických nebo řemeslných pozicích.

České firmy totiž podle nich musí dorovnávat pracovní podmínky včetně platů v okolních zemích, jako je Německo, ale například i Polsko, které rovněž lidi ze zahraničí poptávají.

V případě pracovníků ze třetích zemích také v Česku platí vládní nařízení, podle kterého jim zaměstnavatelé musí vyplatit nejméně 1,2násobku minimální mzdy. Důvodem je motivovat firmy, aby dávaly přednost českým zaměstnancům, jsou-li k dispozici, a také aby ochota cizinců pracovat za méně peněz nezpomalovala růst mezd pro české pracovníky.