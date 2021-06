Proč si Ital neobjedná espresso a Turek nezná turka. Světem kávy bez póz a chytračení

Pro konzumenty:

• omezit kávu do nerecyklovatelných kelímků s sebou

• výběr kávy pražené v zemi původu, ekologicky šetrné

• přemýšlet i nad rostlinnými mléky do kávy jako alternativu k živočišnému

• káva patří do bioodpadu, kapsle vytřídit dle použitého materiálu

• při domácí přípravě kávy šetřete vodou (neohřívejte plnou konvici). Dávkujte jen tolik kávy, aby to odpovídalo počtu osob.