Svět Bedýnek končí. Firma nenašla investora, který by ji podpořil v krizi

Společnost Svět Bedýnek, která rozvážela farmářské produkty do domácností, po 12 letech fungování končí. Firma v posledním roce hledala investora, který by její činnost mohl zajistit. "Když se nám to povedlo, tak přišla válka, která všechny investorské příležitosti nenávratně odvála," popisují manželé Petr a Jana Bímovi, majitelé společnosti, ve zprávě zákazníkům.

"Bohužel vozit potraviny v době, kdy všechny náklady strmě letí vzhůru a ekonomická krize klepe na dveře, není zrovna bezpečný přístav pro případné kupce či investory," uvádí majitelé. Související Česká rajčata v květnu? Ověřte si, zda vás farmáři na trzích netahají za nos Infografika Bímovi v e-mailu upozorňují i na malé farmy, jejich dodavatele, kterých se aktuální situace také dotýká, a podle nich se spousta nachází na "pokraji přežití". Svět Bedýnek začínal v roce 2010, kdy byl rozvoz potravin do domácností ještě neprobádaným byznysem. "Ano, vozili jsme nákupy domů již v tomto pravěku. To se ještě rodiče velkých online supermarketů neznali, natož aby měli své šikovné děti Rohlíky, Košíky…," popisuje začátky Jana Bímová. Expandující online supermarket Rohlík.cz začal v Česku fungovat až v roce 2014. Naopak nyní je již v tomto segmentu trhu relativně plno, a to i v oblasti čerstvého ovoce a zeleniny dovážených přímo od zemědělců. Farmářské produkty prodává například projekt Scuk.cz, který funguje na principu výdejních míst. Společnost manželů Bímových zaznamenala veliký nárůst zájmu během roku 2020, kdy lidé v důsledku pandemie ocenili dovoz potravin až domů. Oproti roku 2019 tehdy zaregistrovali pětinásobné tržby. Před rokem Asociace soukromého zemědělství ČR společnost Svět Bedýnek dokonce popsala jako největší firmu ve svém oboru. I přes to bylo podle Bímových hlavním cílem společnosti podpořit lokální zemědělce. Související Čeští agroobři hrozí kolapsem zemědělství. Kvůli dotacím oživují mýtus soběstačnosti "Svět Bedýnek byl vždy o trochu více samaritánská činnost než super byznysový plán," říká Jana Bímová. "Jenže v těžších dobách tyto činnosti bez investorů bohužel nemají šanci přežít, a tak jsme se do této fáze dostali i my," dodává. Související Farmářské ceny zeleniny stagnují, ceny v obchodech rostou. Je to nefér, míní zelináři Podle zelinářů se v posledních letech výrazně zvětšuje rozdíl mezi farmářskými cenami zeleniny, které zůstávají stejné, a její průběžně rostoucí konečnou cenou na pultech obchodů. "Spotřebitelské ceny jsou často vyšší i více než o 100 procent. Zelináři dlouhodobě nedostávají férovou cenu za svou produkci," řekl v dubnu ČTK předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanka. Řada zelinářů právě kvůli nízkým prodejním cenám a prudce rostoucím nákladům letos snižuje pěstitelské plochy a uvažuje o přechodu na výnosnější pěstování obilovin.