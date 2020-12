Nová omezení ohrozí povánoční výprodeje, míní obchodníci. Plánují je odložit

Vláda podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) znovu vytvořila svými nařízeními obrovský zmatek. Místo, aby nechala otevřené malé prodejny, vytvořila nový systém, ve kterém se nikdo nevyzná. V reakci na nová vládní opatření v souvislosti se změnou stupně rizika protiepidemického systému (PES) na nejpřísnější pátý stupeň řekl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Pátý stupeň pohotovosti začne platit od neděle 27. prosince. Obchody budou moci prodávat jen základní potřeby. Bude platit zákaz prodeje ve svátky, o nedělích budou moci vybrané obchody mít otevřeno.

Kvůli novým opatřením podle Prouzy vláda nažene přes vánoční svátky do práce desítky tisíc lidí, kteří budou přestavovat obchody. "A to vše úplně zbytečně. Nebo nám chce opravdu (premiér) Andrej Babiš s vážnou tváří tvrdit, že lidé onemocní při nákupu nové zimní bundy nebo bot na běhání," uvedl Prouza.

Například společnost Tesco ve velkých prodejnách plochu se sortimentem, který nebude možné prodávat, přehradí páskou. Podle mluvčího firmy Václava Koukolíčka obdobné opatření platí na Slovensku, mají s ním tak už zkušenost.

Část zaměstnanců bude podle Koukolíčka muset mezi svátky přijít do práce, ale prodejny by se i tak připravovaly na otevření po vánočních svátcích. Nové vládní nařízení poznamená podle něho výrazně povánoční výprodeje, které se týkají právě zboží, které nebude moci být nabízeno. Zřejmě se tedy podle něj tradiční slevové akce posunou na dobu, kdy to bude možné.

Zákaz maloobchodu kvůli druhé vlně pandemie platil od 22. října do 2. prosince. Výjimku měly už dříve potravinářské řetězce. Podnikatelé upozorňovali ale na nerovnost opatření, kdy mohou hypermarkety prodávat například boty, přičemž malé prodejny obuvi fungovat nemohou.

Snad to bude jen pár dní, doufají obchodníci

Asociace nákupních center doufá v to, že uzavření bude jen na pár dní. Povánoční výprodeje totiž tvoří důležitou část příjmů mnoha obchodníků. Řekl to předseda českého výboru asociace Jan Kubíček.

"Opětovné uzavření nás samozřejmě nepotěšilo. Nákupní centra jsou z pohledu dostupných dat bezpečná a k přenosu viru v nich nedochází," uvedl Kubíček. Povánoční výprodeje jsou podle něj pro obchodníky důležité nejen kvůli tržbám, ale je třeba také postupně místo zimního zboží navážet jarní kolekce. "Pomyslným světlem na konci tunelu tak pro nás zůstává rychlá vakcinace a návrat k normálnímu režimu," dodal.

Slevové akce v obchodních centrech někteří prodejci už zahájili. Největší vlna ale vždy nastává po svátcích, kdy chtějí lidé využít hotovost, kterou dostali pod stromeček nebo dárkové poukazy.

Výprodeje začaly například v pražském obchodním centru Galerie Harfa. Jeho výkonný ředitel Pavel Hradec uvedl, že v případě uzavření obchodů v lednu, se doprodeje přesunou na další měsíce. V těch už ale lidé přemýšlejí nad jarní sezonou a prodat zimní zboží je výrazně složitější.