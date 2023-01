Stopka falešným recenzím. Ty ověřené už jen od reálného zákazníka, jinak hrozí pokuta

Recenze ostatních zákazníků jsou během nakupování pro Čechy tradičně klíčové. Podle dva roky starého průzkumu společnosti Nielsen Admosphere a Asociace pro elektronickou komerci na ně hledí dokonce až 97 procent lidí. Ne vždy se však dá recenzím obchodníků věřit. Některé e-shopy totiž zneužívají důvěry uživatelů a hodnocení promazávají, nebo si dokonce píší sami. S tím je teď konec.

Se začátkem roku 2023 vstoupila v účinnost novela o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která si na klamavé praktiky obchodníků přísněji posvítila. Podle nových pravidel teď musí obchodníci u každé recenze, kterou mají na svém e-shopu, uvést, zda je ověřená či nikoliv, a vysvětlit i způsob, jak recenze ověřují.

"Ověření recenze znamená, že e-shop dokáže propojit konkrétní recenzi s konkrétním zákazníkem, který produkt koupil nebo použil," vysvětluje princip advokátka Andrea Voříšková z advokátní kanceláře Elegal.

Jinými slovy, e-shop musí umět prokázat, že se ke konkrétní recenzi váže konkrétní objednávka. Právě tak e-shopy nejčastěji recenze získají.

Celý systém funguje tak, že několik dní či týdnů po uskutečnění objednávky přijde zákazníkovi do e-mailu výzva k ohodnocení prodejce či konkrétního produktu. "E-shopy mohou popřípadě dokázat pravost recenze i registrací uživatelského účtu, skrze který bylo zboží zakoupeno," dodává Michal Janíček z advokátní kanceláře Noerr.

Každou recenzi ale obchodník prověřovat nemusí. Pokud tak ale e-shop neučiní, nesmí být toto hodnocení označeno jako ověřené. "To bych ale e-shopům nedoporučovala. Působí to pak nedůvěryhodně a bude to konkurenční nevýhoda, protože většina seriózních e-shopů recenze ověřuje," podotýká Voříšková.

Obchodník nesmí s hodnocením zákazníků ani žádným způsobem manipulovat. To znamená zákaz úpravy vyznění recenze či psaní vlastních recenzí. To dělají především podnikatelé v začátcích, kteří se snaží nastartovat svůj byznys. Další zákaz platí na promazávání recenzí - někteří obchodníci mažou negativní recenze a nechávají jen pozitivní. To nyní už také nesmí.

Pokuta třičtvrtě milionu korun

Na dodržování zákona o ochraně spotřebitele dohlíží Česká obchodní inspekce (ČOI). Ta se již v minulosti na falešné a smyšlené recenze zaměřovala. "Nebyla k tomu potřeba explicitně novela, protože to bylo hodnoceno jako nekalá obchodní praktika," říká tiskový mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Inspektoři se o falešných recenzích nejčastěji dozvědí na podnět jednotlivých zákazníků. Největší pokuta za nekalou obchodní praktiku ve spojitosti s falešnými recenzemi padla loni. Jednalo se o pokutu ve výši 750 tisíc korun pro e-shop Lunzo. Společnost podle inspektorů mazala negativní hodnocení, zatímco pozitivní nechávala. Česká inspekce aktualizuje seznam rizikových e-shopů na www.Rizikove.cz.

S příchodem novely řešili podnikatelé nejčastěji otázku, kde všude musí mít recenze pod kontrolou. "Obchodníci musí nová pravidla dodržovat rozhodně na svém webu a na sociálních sítích nebo prostoru, kde přístup k recenzím sami poskytují," popisuje Voříšková.

Zajišťovat kontrolu například na diskusních fórech či jiných platformách ale už není jejich povinnost. "Prodejci nemají povinnost procházet internet a zjišťovat, kde se objeví recenze k jejich produktům," potvrzuje advokát Janíček.

Nad srovnávači visí otazník

Dodává, že otázkou zůstává, jak se k novele postaví cenové srovnávače, které nabízejí pouze srovnání cen, ale samy žádné zboží neprodávají a pouze umožňují přesměrování na stránky konečných prodejců.

Dle vyjádření největšího srovnávače cen na českém internetu Heureka.cz není společnost povinna obsah ukládaných recenzí monitorovat a aktivně na něj dohlížet. "Výjimkou jsou situace, kdy jsme upozorněni na problematičnost nebo podezřelé recenze a hodnocení. V takových případech může dojít k jejich vymazání," uvádí Honza Mayer, šéf české a slovenské Heureky.

I přesto se návštěvníci Heureky s označením ověřených recenzí setkají téměř u každého hodnocení produktu. Většina recenzí je totiž navázána na konkrétní objednávku, kterou zákazníci v daném e-shopu provedli. Některé recenze jsou pak označené jako neověřené. "To proto, že u nich nedokážeme garantovat, že byly uděleny přímo zákazníkem," uzavírá za Heureku Mayer.