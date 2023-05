Stát brojí proti látkám z konopí. Zakážeme to a budou další, říká protidrogový expert

Stát se chystá výrazně zakročit proti prodeji konopných produktů. Látky CBD a HHC v Česku v poslední době získaly na popularitě. Zatímco prodávaná CBD nemá psychoaktivní účinky a lidé ji používají na úzkost či bolest, HHC je svými účinky přirovnávána k slabší verzi psychoaktivního THC. Obě látky jsou na trhu zatím legální, přístup k nim mají i mladiství. To se má ale brzy změnit.

Rostlina konopí obsahuje mnoho látek, které se postupně dostávají na trh a lidé je užívají především kvůli rekreačním účinkům nebo pro zmírnění některých zdravotních problémů. Některé jsou legální, jiné zakázané.

V poslední době mohou lidé v turistických pražských obchodech či na internetu narazit na látku poměrně novou, HHC. Hexahydrokanabinol je další látka pocházející z konopí. Vzniká chemickou cestou v laboratořích, avšak k jeho výrobě jsou využívány přírodní vstupní látky z rostliny konopí - THC. K účinkům THC jsou také účinky HHC připodobňovány, mají však být slabšího rázu.

Nejčastěji je HHC konzumováno ve formě cukrovinek jako želé či sušenky nebo ve formě tinktur a olejů. Narazit však lze i na HHC květy.

Zboží na odbyt

"U většiny zákazníků je HHC oblíbené především kvůli rekreačním účelům, jeho účinek, pokud se užívá v doporučené dávce, nemá podobné účinky jako THC," vysvětluje David Bukovjan, spolumajitel e-shopů s konopnými produkty Canalogy a Canapuff.cz. Prodej HHC tvoří 50 procent veškerého jeho odbytu.

Český zákon HHC ještě nestihl regulovat ani zakázat. A tak se látka, která do Česka dorazila z USA, objevuje ve speciálních automatech, obchodech i na internetu a podle odborníků se tak snadno může objevit i v rukou nezletilých. To se však má v řádech několika měsíců změnit.

Ministerstvo zdravotnictví již připravilo novelizaci nařízení vlády o seznamu návykových látek, která je momentálně v připomínkovém řízení. Po jejím schválení bude návrh předložen vládě.

"Vzhledem k tomu, že látka HHC je prozatím volně dostupná i pro nezletilou populaci, například v HHC-matech, a přitom má obdobné vlastnosti jako látka THC, která již na seznamu návykových látek uvedena je, navrhuje ministerstvo zdravotnictví zařazení látky HHC na seznam návykových látek," uvádí důvody pro striktní zakázání HHC tiskový mluvčí Ministerstva zdravotnictví ČR Ondřej Jakob.

K podobnému závěru se kloní i ministerstvo zemědělství, které však již v minulosti upozornilo, že v současné době probíhají šetření o přirozeném obsahu HHC v odrůdách technického konopí.

V případě, že by se jen stopové množství v technickém konopí objevilo, mohl by zákon znesnadnit produkci veškerým pěstitelům technického konopí v Česku. "Pokud by se prokázal obsah u nových odrůd technického konopí, měl by stát být přípraven navrhnout úpravu legislativy a případně stanovit limit obsahu látky HHC," uvádí Jakob.

Technické konopí je registrovaná odrůda, ve které obsah omamného THC nepřekračuje 0,3 procenta. Používá se k výrobě doplňků stravy, papíru či textilu, využití má i ve stavebnictví. V Česku pěstování technického konopí kolísá. V roce 2018 se jednalo o osetou plochu 691 hektarů, poté číslo postupně klesalo či opět narůstalo, v loňském roce se zastavilo na 282 hektarech.

Pokud se HHC zakáže, bude muset zmizet ze všech prodejen, automatů i e-shopů. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že by novelizace mohla být účinná nejdříve od 1. července 2023.

Nekonečný seznam

Odborná diskuse však kromě zákazu zmiňuje ještě další možnost, co s HHC udělat - tou je přísná regulace. Hlásí se k ní například i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. "Zakážeme to a ona přijde další látka, protože konopí jich má dalších X. Je to nekonečný koloběh, který stát nikdy nedoběhne," uvádí Vobořil.

Podle něj je lepší zavést model přísně kontrolovaného trhu, kde kontrolní složka přesně ví, co za látku se na trhu vyskytuje, zda není něčím kontaminovaná, kde se prodává, komu a v jakém množství. "Když to půjde legálně, tak si lidé látku koupí v legálním prostoru a jsou klidní, že jim za to nic nehrozí. Někdo říká, že nelegální trh zůstane. To ale není pravda. Když se to dobře nachystá, to je vidět například u Kanady, která má teď 70 procent trhu s konopím legální, tak to může fungovat," říká Vobořil.

Regulace v Česku by však podle něj byla přísnější než například regulace tabáku. Největší překážkou pro omezení je podle Vobořila určení zodpovědného orgánu, který by kontrolu trhu zajišťoval. Zatímco seznam zakázaných návykových látek již v Česku existuje, seznam regulovaných látek by byl novinkou.

"Náš návrh na vytvoření seznamu s regulovanými látkami je již napsaný, ale nemáme tam žádnou instituci, která by se chtěla přihlásit k té běžné kontrole. To momentálně není v DNA žádné státní správy. Pořád ale věřím, že se nějak domluvíme," komentuje Vobořil.

Přiznává však, že počítá s možností, že se HHC prozatím zakáže tak, jak navrhuje ministerstvo zdravotnictví, a zároveň se bude pracovat na seznamu regulovaných látek, který by otevřel možnosti regulace i látek dalších, které na trh teprve přijdou.

Z minulosti by na seznam přibyla také například látka kratom, hit předešlých let, který prozatím také čeká na zpečetění svého osudu.

Potravinové výrobky budou mít utrum

Koncem dubna se do diskuse dostala také látka CBD, další kanabidiol získávaný z konopí. Státní zemědělská a potravinářská inspekce připravuje opatření, které CBD a další látky z konopí zakáže na trh uvádět, dokud bezpečnost produktů neprověří Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Odkdy zákaz začne platit, zatím ministerstvo zemědělství neuvedlo, po jeho vydání však nebude možné produkty doprodat, uvedla agentura ČTK.

Ministerstvo upozornilo, že podle nařízení EU o nových potravinách se produkty obsahující CBD považují za takzvané nové potraviny, protože nebyly v členských státech konzumovány ve významné míře před květnem 1997. "HHC získané z rostlin Cannabis sativa L. bude do zákazu zahrnuto," upřesnilo pro Aktuálně.cz ministerstvo zemědělství.

Panika vyvolaná kolem zákazu CBD v potravinách je podle spolumajitele e-shopů s konopnými produkty Bukovjana přehnaná. "Jedná se totiž 'pouze' o zákaz CBD v potravinách, nejedná se o plošný zákaz CBD jako takového," podotýká.

Zákaz se nevztahuje například na kosmetické produkty. Nicméně, například tinktur a olejů s obsahem CBD se úprava chystaná SZPI dotkne. Tyto produkty spadají do potravinového průmyslu.