V červenci zdražoval oproti loňsku hlavně benzin a bydlení, zlevňují naopak potraviny

Ceny nájemného v bytech se v červenci meziročně zvýšily o 3,2 procenta. O více než pět procent vzrostla cena elektřiny.

Praha - Meziroční růst cen v červenci zpomalil na 2,3 procenta z červnových 2,6 procenta. Oproti loňskému červenci zdražilo hlavně bydlení a pohonné hmoty. Naopak levnější byly oděvy, obuv či telekomunikační služby. Informoval o tom dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici očekávali zpomalení inflace na 2,2 procenta.

Ceny nájemného v bytech se v červenci meziročně zvýšily o 3,2 procenta. Zdražovalo také vodné a stočné, a to o 1,8, respektive 1,3 procenta. O více než pět procent vzrostla cena elektřiny. Ceny pohonných hmot a olejů meziročně zdražily o 12,6 procenta. Lidé si také více připláceli za rekreaci a kulturu. Dražší než před rokem byl i alkohol a tabákové výrobky.

Meziroční změny cen vybraných výrobků a služeb Zelenina -7,4 % Cukr -23 % Rekreace a kultura 12,6 % Tabák 3,6 % Lihoviny 2,8 % Víno 2,1 % Pivo 1,2 % Nájemné 3,2 % Elektřina 5,1 % Vodné/Stočné 1,8 % /1,3 % Pohonné hmoty a oleje 12,6 % Ceny telefonních služeb -1,5 % Obuv a oblečení -1,3 %

"Míra inflace v červenci poměrně citelně zpomalila z červnové meziroční úrovně 2,6 procenta na 2,3 procenta. Trh s tímto zpomalením počítal, Česká národní banka však nikoli. Ta ve své aktuální prognóze předpokládala červencovou míru inflace ve výši 2,6 procenta. Příčinou zmírnění tempa inflace je zejména výrazný meziměsíční pokles cen potravin, který tlumí i jejich meziroční dynamiku. Meziměsíčně se citelně propadají například ceny zeleniny či brambor, zlevňuje také ovoce nebo cukr," říká hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Oproti loňskému červenci naopak klesly ceny oděvů a obuvi, a to o 1,3 procenta. O půl druhého procenta levnější byly také telefonní služby. "V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se ceny meziročně snížily o 0,1 procenta, uvedl ČSÚ.

"Očekáváme, že inflace na podzim sice zvolní ke dvěma procentům, ale výrazně pod tuto hodnotu by se dostat neměla. Na začátku roku by měla zase zrychlit, když ji popožene nárůst cen energií. Cenový růst byl v červenci nižší, než předpokládá výhled ČNB. Ta totiž prognózu vytvářela ještě předtím, než vyšel průzkum o cenách potravin. Překvapení v cenách potravin by ale podle jejích slov nemělo výrazně měnit její pohled na měnovou politiku," říká Viktor Zeisel, ekonom Komerční banky.

Podle něj centrální banka předpokládá další dvoje zvýšení sazeb v letošním roce. Zeisel si ale myslí, že část práce za ní udělá kurz koruny. Sazby by tak nahoru měly jít letos už pouze jednou.

Rok Průměrná míra inflace 2002 1,8 2003 0,1 2004 2,8 2005 1,9 2006 2,5 2007 2,8 2008 6,3 2009 1 2010 1,5 2011 1,9 2012 3,3 2013 1,4 2014 0,4 2015 0,3 2016 0,7 2017 2,5

Proti červnu se ceny podle ČSÚ zvýšily o 0,2 procenta. Na inflaci se podepsalo zejména zvýšení sezonních cen dovolených. Zdražilo také máslo, a to o 4,2 procenta.