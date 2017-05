Soutěž: Hledáme Křiváka roku. Fotky nejpodivnějších kousků zeleniny a ovoce oceníme

před 41 minutami

Fandíte "ošklivé" zelenině, tedy takové, která kvůli estetickým vadám končí zbytečně na smetišti a do obchodů se dostane jen zřídkakdy? Pokud ano, tak nám pošlete snímky vašich nejbizarněji pokroucených kousků. Hrdiny, kteří se i přesto, že v zemi narazili na kámen, prodrali statečně ven, ukážeme ve fotogalerii a nejhezčí "křiváky" oceníme.

Praha - Příliš krátká, dlouhá, velká, zkřivená či srostlá s jinou. Tak vypadá "ošklivá zelenina", která dříve kvůli nestandardnímu vzhledu neměla šanci dostat se do prodeje. Jako první z velkých řetězců ji loni zkusil prodávat řetězec Penny Market, krátce po něm i Rohlík.cz, letos v lednu se k nim přidalo i Tesco. A mezi zákazníky se - i díky nižší ceně - hned stala hitem.

Máte doma takto hezky šeredné kousky? Pošlete nám je do soutěže nazvané Křivák roku, která začíná 6. května a končí 4. června 2017.

Soutěž pořádá redakce Aktuálně.cz za podpory řetězců Penny Market, Tesco a e-shopu Rohlík.cz - tedy prodejců, kteří takovou zeleninu nabízejí. Penny Market ji prodává pod názvem Neobyčejné kousky, Rohlík.cz pod označením Ošklivky a Tesco jako Perfectly Imperfect (Dokonale nedokonalé).

Ze zaslaných fotografií vybereme nejzajímavější a zveřejníme je. Porota složená z redakce Aktuálně.cz následně vybere 10 nejhezčích či nejzajímavějších snímků a jejich autory odmění hodnotnými cenami, které do soutěže věnovali prodejci.

Porotci budou hodnotit zajímavý vzhled ovoce či zeleniny, případně kreativní zpracování fotografie (například v soutěži o nejzajímavější účtenku zaujal obrázek složený z více než stovky jízdních lístků).

Politiky nehledáme

Snímky "ošklivých" kousků (nejlépe s vaším autoportrétem) posílejte na adresu iva.spackova@economia.cz. Napište, kdy a kde jste je pořídili - vedle řetězců jdou sehnat také na farmářském trhu, můžete je vypěstovat na zahrádce či koupit přímo od zemědělce. Do mailu připište jméno a kontaktní adresu.

Zdůrazňujeme, že hledáme křivé ovoce či zeleninu, ne politiky nebo jiné osobnosti. Podobné fotografie, byť i ve spojení s ovocem či zeleninou, za kreativní považovat nebudeme.

Večeře, pytel Ošklivek či poukázky na nákup

A co můžete vyhrát? Tesco dává do soutěže večeři s křivou zeleninou pro dva (v hodnotě přes 5000 korun), poukaz na nákup v hodnotě 2000 korun do e-shopu Tesco Potraviny on-line a dále dárkový balíček produktů značky Finest v hodnotě 1250 korun.

Penny Market vyčlenil pro vítěze poukázky do Penny v hodnotě 5 000 korun, 3 000 korun a 1 000 korun. E-shop Rohlík.cz pak věnuje tři poukázky po tisícikoruně plus pytel křivé zeleniny jako cenu útěchy.

Ceny budeme rozdělovat podle jejich hodnoty, tj. výherce dostane večeři s křivou zeleninou od Teska, druhý v pořadí získá poukázku od Penny ve výši 5000 korun a tak dále… Poslední desátý výherce získá pytel křivé zeleniny.