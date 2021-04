Sen agrobaronů se rozplývá. Svaz rozjel kampaň proti kvótám, poslanci ale již otočili

Svaz obchodu a cestovního ruchu v dubnu rozjel masivní kampaň proti povinným kvótám na některé potraviny. Patří do ní web, spoty i tištěná inzerce, jež mají "upozornit nejširší veřejnost na nebezpečí, která hrozí v souvislosti s přijetím potravinových kvót, jak si je vysnili čeští agrobaroni". Senát ovšem kvóty v březnu vrátil poslancům, kteří je dnes opět projednají. Podpora se ale již nečeká.

Kampaň proti zavedení potravinových kvót spustil SOCR ČR na Velikonočního pondělí. Televizní spoty běží od čtvrtka 8. dubna a od pátku 9. dubna zveřejňuje tiskovou inzerci v klíčových denících. "Cílem spotů je upozornit nejširší veřejnost 18+ na nebezpečí, která hrozí v souvislosti s přijetím potravinových kvót, jak si je vysnili čeští agrobaroni," vysvětluje pro on-line deník Aktuálně.cz prezident svazu Tomáš Prouza.

"Vzhledem k tomu, že dopady pocítí především běžný občan, považovali jsme za nutné všem zdůraznit veškeré následky této snahy brutálně omezit konkurenci na pultech s jídlem. Věříme, že občan v roli potenciálního voliče dokáže vytvořit dostatečný tlak na to, aby si poslanci uvědomili, pro koho tady jsou," dodává.

Podle Prouzy by vedlo zavedení kvót ke zdražení některých potravin až o čtvrtinu.

Poslanecká sněmovna novelu zákona o potravinách schválila na návrh poslanců SPD v lednu. Prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních by podle něj musely od příštího roku prodávat minimálně 55 procent stanovených potravin českého původu. Kvóta by měla postupně růst až na 73 procent v roce 2028.

Zavádění kvót by se týkalo více než 100 z více než 15 000 typů prodávaných potravin, které lze v Česku vyprodukovat. V mnoha případech v nich ale Česko soběstačné není - jde o řadu klíčových položek u ovoce, zeleniny či masa.

Senát ovšem kvóty v březnu odmítl a vrátil je poslancům, kteří o něm budou znovu hlasovat právě dnes. Pokud by ale nyní poslanci chtěli Senát přehlasovat a setrvat na svojí verzi, bylo by proto zapotřebí alespoň 101 poslanců. Očekává se, že Poslanecká sněmovna kvóty znovu už nepodpoří.

Podle Prouzy přesto kampaň "v řádu jednotek milionů korun" smysl má. "To, že zákon Senát vrátil, není vzhledem k jeho složení překvapivé, skutečně funguje jako demokratická pojistka. V Poslanecké sněmovně se však může stát cokoliv a senátní změny procházejí jen málokdy," míní Prouza.

"Už po prvním hlasování premiér Babiš zahrál překvapeného, že poslanecký klub hnutí ANO hlasoval proti jeho názoru. Situace je proto zcela nepředvídatelná a my chceme minimalizovat riziko, že by ke schválení skutečně došlo jen proto, že poslanci nebudou znát všechna fakta o tom, co by kvóty způsobily," dodává prezident SOCR ČR.

Povinné kvóty na české potraviny pomohli v lednu kromě poslanců SPD prosadit také poslanci za ČSSD, KSČM a ANO. K tomu, aby byli poslanci trochu nacionalisté, ještě v lednu vyzýval také ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Jako příklad uvedl, že když si dávají ve sněmovně kávu, přidávají si do ní německé mléko, což podle něj dosvědčuje, že zákon je potřeba.

V březnu, po odmítnutí Senátem, ovšem ministr prohlásil, že opatření je nešťastně napsané a velké části zemědělců a potravinářů by mohlo ublížit a není ani vymahatelné.