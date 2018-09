Dotované školní jídelny nám berou zákazníky, stěžují si restaurace

Podle malých a středních podniků nabízí státem dotované jídelny levné obědy i lidem "z ulice". Tomu nemohou klasické restaurace a hospody konkurovat.

Praha - Důchodci se chodí stravovat do školních jídelen, stěžují si provozovatelé restaurací. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která si nechala udělat anketu, využívá každý čtvrtý důchodce nad 70 let cenově zvýhodněných obědů. Polovina z nich vyráží pro jídlo do školních jídelen.

To se asociaci nelíbí. Podle nich školní jídelny mohou jídlo nabízet za nižší ceny, protože jsou dotovány státem. Odpadají jim tak mzdové náklady, dostávají dotace na energie a podle Asociace jsou v drtivé většině vyloučeny z elektronické evidence tržeb (EET).

"Školní jídelny mají sloužit pouze pro žáky a zaměstnance školy. Jejich dotování a cílená podpora dává smysl do momentu, pokud se z toho nestane komerční aktivita, která poškozuje nedotované restaurace. Nelze míchat dohromady sociální a komerční služby," říká Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR.

Dodává argument, že lidé z ulice také nemohou například přijít do školy a připojit se k výuce angličtiny. A to ani kdyby zaplatili.

Podle školského zákona mohou školní jídelny zajišťovat stravování i pro osoby, které nejsou zaměstnanci, studenti a žáci, ale ovšem pouze za úplatu. Anketa, kterou si AMSP ČR nechala vypracovat, uvádí, že z počtu seniorů, kteří využívají cenově zvýhodněné obědy, utratí za hlavní jídlo dne třetina seniorů 61-70 korun, necelá čtvrtina 51-60 korun a zhruba každý čtvrtý důchodce si pořizuje oběd pod 50 korun.

"Komerční stravování na univerzitách, školách i v dalších dotovaných zařízeních je jednou z příčin, proč restaurace i hospody nemají dostatek prostředků na rozvoj. Provozovatelé jídelen povětšinou neinvestují do vybavení, platí minimální nájmy, nejsou motivovaní kvalitou jídla, neinvestují do interiéru ani do rozvoje personálu," říká spolumajitel sítě restaurací Hospodska Luboš Kastner, který je rovněž členem asociace živnostníků.

Obědy pod 100 korun podle Kastnera vůbec neodpovídají ekonomické realitě, zvláště při současném růstu nákladů na energie a mzdy. Konkrétní kroky, jakým způsobem chce asociace apelovat na zákaz prodeje jídel pro "lidí z venku" však představitelé AMSP ČR neuvádí.