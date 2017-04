Samoobslužné pokladny zavádí i Billa. Jejich obliba stále roste, hlásí další řetězce

před 49 minutami

Pilotní provoz zahájila Billa na pražském letišti, v dalších dnech přidá po jednom obchodě v Praze a Plzni. Jako první v Česku zprovoznil samoobslužné pokladny řetězec Tesco už v roce 2008. Nyní je nabízí také Globus a Albert, pouze ve třech prodejnách pak Kaufland.

Praha - Zaplatit nákup u samoobslužných pokladen už bude možné také v supermarketech Billa. První dvě taková zařízení s názvem Moje kasa zprovoznil řetězec ve své prodejně na pražském letišti.

Do konce dubna spustí Billa samoobslužné pokladny také v jedné prodejně přímo v Praze a v jedné v Plzni. O které supermarkety konkrétně půjde, zatím odmítla upřesnit. Uvedla pouze, že oba patří k vytíženějším co do počtu zákazníků. "Detaily sdělíme před samotným spuštěním v daném městě," říká mluvčí řetězce Rudolf Dreithaler.

Podle firmy jde zatím o pilotní provoz. I proto nechce zveřejnit ani orientační představu, kdy by se novinka měla rozšířit do dalších supermarketů - v Česku jich Billa provozuje přes 200.

"Samoobslužné pokladny přispějí k rychlému a plynulému odbavování zákazníků. Získané personální kapacity naplno využijeme přímo v supermarketech, kde dlouhodobě rozšiřujeme a zkvalitňujeme zákaznický servis," říká generální ředitel společnosti Billa Česká republika Jaroslaw Szczypka.

Výhodou samoobslužných pokladen je rychlost při menším nákupu, rozšíření počtu platebních míst a tím pádem kratší čekání ve frontě. Cizinci si na nich navíc podle potřeby mohou nastavit angličtinu nebo němčinu.

Jako první v Česku zprovoznil samoobslužné pokladny řetězec Tesco už v roce 2008. "Nyní jsou samoobslužné pokladny k dispozici na všech našich hypermarketech a řadě obchodů malého formátu - celkem se jedná o více než 120 obchodů. Obliba jejich využívání zákazníky stále roste," říká Václav Koukolíček, mluvčí společnosti Tesco Stores.

Od roku 2010 provozuje samoobslužné poklady řetězec Globus. Nyní jich má 38 v devíti z patnácti hypermarketů. "Naše zkušenosti se samoobslužnými pokladnami jsou více než pozitivní. Staly se vítanou alternativou ke standardním pokladnám. Primárně jsou určeny k menším nákupům do deseti položek a zamezují tak výskytu dlouhých front," uvádí mluvčí řetězce Pavla Hobíková.

Až třicet procent nakupujících dává samoobslužným pokladnám přednost v síti Albert. "Našim zákazníkům nabízíme desítky samoobslužných pokladen, které mohou využít ve vybraných hypermarketech i supermarketech," dodává mluvčí řetězce Jiří Mareček.

Kaufland nabízí samoobslužné pokladny zatím jen na třech vybraných prodejnách v Praze, oproti loňsku tak přibyl jediný hypermarket. "Lidé je využívají pro placení menších nákupů, které jsou takto rychleji odbaveny," upřesňuje mluvčí Michael Šperl. Plány ohledně dalšího rozvoje samoobslužných pokladen nechce Kaufland zveřejňovat.

Řetězce Lidl ani Penny Market podle dostupných informací neplánují samoobslužné pokladny zavádět. Lidl se ale zaměřuje na rozšíření odkládacích prostor u pokladen v modernizovaných prodejnách. V některých prodejnách, kde probíhá více menších nákupů, pak zavedl expresní pokladny (do deseti položek) s obsluhou - podobné už jsou i v Bille.

Kromě samoobslužných pokladen nabízejí všechny hypermarkety Globus a zatím tři hypermarkety Tesco (Praha - Letňany, Brno - Královo Pole a Plzeň - Rokycanská) také samoobslužné skenery. Díky službě nazvané Scan&Go nebo Scan&Shop se lidé vyhnou nejen frontám u pokladen, ale ušetří i čas, který by strávili vykládáním zboží na pás. Položky lze totiž načítat už v průběhu nákupu.

"Zákazníci Globusu mají k dispozici ve všech hypermarketech celkem 1600 skenerů a 81 pokladen Scan&Go," upřesňuje mluvčí Pavla Hobíková. Albert, Kaufland ani Billa zatím tyto skenery nenabízejí, Lidl to ani neplánuje.

autor: Markéta Zemánková

