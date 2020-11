"Zadarmo to není, ale je to fér." Pohlreich místo lkaní rozjíždí byznys s rozvozem

Trh s rozvozem jídla dlouhodobě roste - globálně asi o čtvrtinu ročně. A zatímco většina gastrosektoru teď zápasí s propadem tržeb, právě pro rozvoz i on-line objednávky funguje pandemie jako urychlovač. Přináší možnosti nejen zavedeným hráčům, ale i novým platformám. Jednou z nich je i čerstvý počin šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Ten sice vládní omezení kritizuje, snaží se v nich však fungovat.

Čísla z českého gastra nevypadají dobře - každý den uzavření podniků ztrácí toto odvětví na tržbách 414 milionů korun. Do konce roku by mohl být propad až 70 miliard korun, odhaduje Jakub Špika z analytické společnosti Nielsen. Otevřeno má v druhé vlně pandemie koronaviru podle údajů pokladního systému Storyous něco přes polovinu restaurací - a to jen skrze výdejové okénko či rozvoz a navíc s omezenou otevírací dobou.

Restaurace musely znovu zavřít 14. října, a přestože je na dohled uvolňování, ve všech pěti stupních rizika nového semaforu ministra zdravotnictví Jana Blatného je provoz gastronomických zařízení nějakým způsobem omezen.

To na druhou stranu posiluje odvětví on-line objednávek a rozvozových služeb. "Restaurace, které nabízejí rozvoz jídel dlouhodobě, se během krize dostaly na tržby i přes jeden milion korun měsíčně, což je více než u některých restaurací v širším centru Prahy bez rozvozů," tvrdí obchodní ředitel objednávkového systému Adaptee Gastro Petr Bíba.

Pandemie je tak pro tento druh služeb příležitost a k těm již zavedeným, jako je Dáme jídlo nebo Wolt, rychle přibývají další. "Koronavirová krize znemožnila navštěvovat stravovací zařízení, proto se systém vzdálených objednávek a rozvozů začal rychle vyvíjet. Vznikají nové služby a s přibývající konkurencí se zlepšuje komfort i ceny pro koncové zákazníky a restaurace," potvrzuje trend ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Například na platformě Onemenu.cz - projektu šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha a firmy Storyous - lze jídlo z restaurací objednávat on-line již od jara. Teď se služba rozšířila také o rozvoz, a to ve spolupráci s českou přepravní službou Liftago. Restaurace si skrze službu Anytime Carsharing rovněž mohou auto vypůjčit a rozvážet pak mohou jejich zaměstnanci.

"Zákazník přijde na web své oblíbené restaurace, může si objednat přes jedno tlačítko, zaplatí on-line a pro jídlo se buď zastaví osobně, nebo si jej nechá dovézt až domů. U restaurací, které tlačítko na svých stránkách využívají, to funguje skvěle," popisuje pro on-line deník Aktuálně.cz Pohlreich, který sám spoluvlastní tři pražské podniky - Café Imperial, Divinis a Next Door by Imperial.

Službu podle aktuálních údajů Storyous využívá zatím přes 400 restaurací. Restauracím, které Onemenu.cz používají aktivně, tvoří objednávky z této služby 40 až 50 procent veškerých objednávek.

Hlavní rozdíl této platformy oproti konkurenci je podle jejích zakladatelů ve vztahu mezi službou, dopravcem a restaurací. "Za rozvoz z restaurace k sobě domů zákazník zaplatí částku, kterou si určí restaurace. Pro restauraci samotnou je cena rozvozu s Liftago fixní, nenavyšuje se tedy pro restaurace s hodnotou celkové objednávky," říká šéf Liftago Ondřej Krátký. Marže pro Storyous za objednávku činí 3,79 procenta pro všechny objednávky.

"Není to zadarmo, ale je to fér," dodává ke službě Onemenu.cz Pohlreich.

Kontroverzní marže

Právě výše rozvozových marží je na trhu dlouhodobě velkým tématem. Restaurace totiž zavedeným rozvozům jako Dáme Jídlo či Wolt v průměru platí až třetinu z ceny objednávky. "První prioritou restaurací je teď přežít tuto krizi. V dosavadních podmínkách by ale kvůli marži rozvozových služeb naše přežití muselo být na úkor kvality surovin, ze kterých jídlo připravujeme. A takový způsob přežití nevyhovuje nikomu," říká Pohlreich.

Už před časem se na rozvozové firmy a stravenkáře obrátila Asociace malých a středních podniků se žádostí o snížení marží. Zatímco stravenkáři prosby asociace vyslyšeli, rozvozům se do snížení dlouhodobě nechce.

"Marži od restaurací používáme především na úhradu komplexních služeb, Dáme jídlo pak zůstává v průměru z této částky 2,3 procenta (cca 2,60 Kč), z čehož dále musíme pokrýt ještě náklady na rozvoj a správu platformy, veškerou administrativu, zaměstnance centrály a další interní náklady," vypočítává pro on-line deník Aktuálně.cz šéf největší rozvážkové služby v Česku Dáme Jídlo Filip Fingl.

"Snížení provize by znamenalo úsporu v řádu tisíců korun na straně restaurace, na straně Woltu by pak ale šlo o ztráty v řádech desítek milionů korun, což by ohrozilo naši budoucí existenci, jelikož jsme stále ztrátovou firmou. Jako zodpovědná společnost tedy musíme myslet na našich 900 zaměstnanců, 20 000 partnerských kurýrů a 10 000 partnerských restaurací a co nejvíce se snažit, ať pro všechny zajišťujeme práci, výdělky a tržby," uvedl již v dubnu během první vlny pandemie generální ředitel Woltu Jan Foret.

V říjnu pak doplnil, že průměrné restauraci jen několik objednávek za den navíc přinese větší benefit než snížení provize za doručení jídla na polovinu. Dovážková služba na podzim v Praze a Brně trvale snížila ceny za doručení o 20 až 30 procent, zavedla možnost spropitného pro restaurace a nabízí jim rychlejší možnost výplat dvakrát týdně.

Prodloužila také doručovací okruh od restaurace k zákazníkovi na šest kilometrů, aby zařízení mohla oslovit více zákazníků. Wolt také do konce listopadu nebude účtovat provizi za vyzvednutí jídla na místě.

Zareagovalo i konkurenční Dáme Jídlo. "V rámci podpory trhu vozíme tisíce jídel denně zcela zdarma a do Vánoc rozvezeme více než 250 tisíc jídel zákazníkům za 0 Kč a dalších více než 250 tisíc až s poloviční slevou," dodává Fingl.

Nesrovnatelné, míní zavedení hráči

Na český trh se v pandemii dostávají i trochu jiné projekty, které by byly dříve pro mnohé české zákazníky sci-fi. Jde například o sdílenou neboli cloudovou kuchyni, ze které se připravené jídlo výhradně rozváží. Momentálně první takový prostor sdílí kuchaři z osmi restaurací v Praze. "Restaurační byznys je stovky let starý a nyní se mění. Pandemie covidu-19 je v tomto směru akcelerátorem, který urychlil pohyb všech věcí," říká spoluzakladatel služby MyFoodPlace Jan Siuda.

Trh s rozvozem jídla se podle něj vyvíjí dynamicky. "Začínalo se u telefonických objednávek. Poté vznikly platformy agregující nabídku, jako například Dáme Jídlo, které zásadním způsobem změnilo fungování rozvozu jídla. Nyní jsme svědky nového trendu, kdy vznikají 'delivery only' restaurace. Ty jsou optimalizované pouze pro rozvoz a fyzicky se do nich zákazník nikdy nepodívá," popisuje Siuda.

Fingl ale vidí sílu své služby v její celistvosti. "Dáme jídlo je komplexní marketingová platforma, která přivádí restauracím díky své dlouhodobé komunikaci, marketingu, dostupnosti služeb, okamžité zákaznické péči, kvalitní logistice a hustému pokrytí v rámci ČR desetitisíce nových zákazníků měsíčně a motivuje je k opakovaným objednávkám, z čehož nejvíce získávají především samotné restaurace," vysvětluje pro Aktuálně.cz.

"To hlavně předpokládá, že zákazníka díky naší komunikaci, reklamě a nabídce dokážeme přivést na platformu a zároveň zajistíme co nejvyšší kvalitu služby a její dostupnost pro koncové zákazníky," doplňuje šéf rozvozové firmy.

Podobně mluví i šéf Woltu Foret. "Je nutné si uvědomit, že Wolt je profesionální doručovací platforma, která kromě kompletní organizace logistiky neustále investuje také do marketingových aktivit, které mají za účel zajištění nových a nových zákazníků, což je pro restaurace zcela klíčový benefit," říká.

Přes 90 procent zákazníků, kteří si skrze Wolt objednají, jsou podle Foreta pro restauraci noví. "To znamená, že by si z ní jídlo jinak neobjednali. To vše z Woltu kromě logistického řešení dělá i další atraktivní prodejní kanál," vysvětluje s tím, že například zákaznická podpora je schopna "vyřešit jakýkoliv problém v průměru do jedné minuty".

Příliš drahá doprava?

Fingl upozorňuje, že u firem, které zajišťují často pouze rozvoz, se poplatek za rozvoz pohybuje i kolem 180 korun. "Z mnohaletých zkušeností z trhu však víme, že pokud cena za rozvoz přesáhne 39 Kč, počet objednávek restauracím dramaticky klesá," dodává.

Za rozvozový poplatek přesahující 100 korun se snesla kritika právě na projekt Onemenu.cz. Přesnou částku firma oficiálně uvádět nechce, podle společnosti Storyous je ale rozdělena do dvou pásem - a to do a od čtyř kilometrů. Díky fixní ceně za rozvoz si ale podle ní může každá restaurace zvážit, jakou část nákladu vezme na sebe a co nechá zaplatit zákazníka. Ceny za dopravu se tak mohou značně lišit.

Suida ze sdílené kuchyně MyFoodPlace je pro Aktuálně.cz konkrétnější. "Cena za rozvoz se liší dle vzdálenosti. Velká část zákazníků - zhruba do 1,5 km - má rozvoz úplně zdarma, vzdálenější obce mimo Prahu maximálně 49 Kč. V průměru to bude kolem 19 Kč," vypočítává.

Na doručování jídel z restaurací už dříve vsadily také on-line supermarkety. Košík.cz uvedl projekt Restaurace na klik, do kterého jsou zapojeny podniky jako Kolkovna nebo Grosseto. Rohlik.cz spolupracuje například s Café Buddha, Čestrem, Kuchyní nebo Pizza Nuova.

V těchto případech je cena za rozvoz stejná jako při běžném nákupu potravin, a je tedy odstupňována podle lokality a částky. V průměru se ale pohybuje v desítkách korun a nad hranici 1200 korun je objednávka zdarma.

Rozvozová evoluce

Ve Spojených státech i dalších vyspělých ekonomikách je systém doručování jídel běžnou záležitostí. Celosvětově roste trh s rozvozem jídla o více jak 25 procent ročně a k roku 2024 má podle odhadů odborníků dosáhnout na tržby v hodnotě přes 182 miliard dolarů.

"V České republice jsme tento trend následovali, ale rozhodně jsme neměli kompletně vybudovanou infrastrukturu, která by objednávání a rozvoz jídel umožňovala. Zvláště v menších městech s tím byl velký problém," připomíná situaci ekonom Křeček.

Jakmile se stravovací zařízení otevřou, lze podle něj očekávat, že počet rozvážených jídel znovu klesne. "Přesto lze očekávat, že se objem rozvozů ustálí na výrazně vyšší úrovni než před koronavirovou krizí. Někteří lidé si na rozvozy trvale zvyknou. Jiní je mohou využít, když z časových či jiných důvodů nebudou moci jít na oběd nebo si uvařit doma. Stravování v České republice tak projde evoluční proměnou a bude se více podobat americkému," předpovídá pro Aktuálně.cz ekonom.

