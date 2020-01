Masové koule, levné opravy a sny o nové kuchyni. Češi jsou praktičtí, říká šéfka Ikey

Nábytkářský gigant Ikea mění svoje podnikání v Česku. Chystá se rozšířit e-shop a rozjede nové formáty distribuce, jako jsou výdejní místa a časově neomezené boxy. S tradičními velkými obchody ale firma do dalších českých měst expandovat nehodlá, říká v rozhovoru pro server Aktuálně.cz obchodní ředitelka pro Česko, Maďarsko a Slovensko Federica Barberisová. Ohledně Prahy ovšem zůstává tajemná.

V souvislosti s obchody Ikea se teď mluví o nových formátech, jako jsou malá plánovací studia, malé městské prodejny zaměřené na jeden typ zboží a podobně. Kdy se těchto typů prodejen dočkají zákazníci v Česku?

Pro nás je to zatím velmi čerstvé, testujeme různé typy prodeje v různých zemích. Samozřejmě v Česku s tím také pracujeme, stále ohledně toho ale nemáme jasně stanovený plán. Na pražském Václavském náměstí jsme měli pop-up store, u kterého se počítalo, že bude fungovat dočasně. Z tohoto konceptu jsme se dost poučili a nyní v Česku zvažujeme, co dál. V rámci regionu jsme se teď zaměřili na slovenské Košice, kde Ikea otevřela plánovací kiosek přímo v centru města, v obchodním domě. Funguje zatím velmi krátce, ale určitě na to pohlížíme jako na možný formát pro města, zejména pro Prahu.

Jak tedy hodnotíte projekt Ikea Point na Václavském náměstí po jeho uzavření?

Byl úspěšný z pohledu toho, co jsme chtěli otestovat. To znamená, že jsme chtěli zjistit, jak velký bude zájem zákazníků, co vlastně hledají. Jednoznačně jednou z nejúspěšnějších částí tohoto projektu byla možnost naplánovat si vlastní kuchyň, čehož zákazníci hojně využívali a líbil se jim osobní přístup. To je tedy podle nás něco, co by lidé rádi v budoucnu viděli častěji a hledáme teď v rámci města nejvhodnější lokality, kde by se podobný koncept dal realizovat.

Jedna věc jsou nové formáty prodeje, plánujete ale v Česku expandovat s tradičními velkými prodejnami?

Pokud jde o Česko, tak ne. Teď se zaměřujeme spíše na zmíněné nové formáty prodeje. Možností by mohla být Praha, ale nikoliv další města.

Čím jsou čeští zákazníci specifičtí? Mají třeba v oblibě určitý typ nábytku, jsou to větší kutilové?



Češi jednoznačně u nábytku milují funkčnost. Jsou rádi, když jim nabízíme chytrá řešení a jsou v tomto směru skutečně velmi praktičtí a racionální. Prodej náhradních dílů má v Česku úspěch, prodejna na Zličíně patří k nejúspěšnějším v poskytování těchto služeb, i v přeprodeji a znovuužití nábytku.

Jak úspěšná je vlastně u Čechů vámi zmíněná služba Druhý život nábytku, v rámci níž je možné prodat již nepotřebný nábytek? Využívají to z vašeho pohledu dostatečně?



Ano, ale služba běží poměrně krátce a dosud jsme ji příliš nevyzdvihovali. Nyní se do ní ale chystáme zainvestovat a rozšířit ji, jelikož zákazníci kladou na udržitelnost stále větší důraz. Takže nějakou dobu to fungovalo dobře, ale teď bychom chtěli dát lidem ještě další možnosti, jak naložit s nepotřebným nábytkem, třeba skrze swap (výměna s jinými zákazníky, pozn. red.).

Nedílnou součástí byznysu Ikey jsou restaurace. Jak se podílí na celkovém obratu firmy?



Restaurace se na celkovém obratu podílejí asi šesti procenty, je to pro nás velmi důležitá část byznysu. V Česku provozujeme jeden z největších řetězců restaurací. V rámci našich cílů jsme nově začali klást větší důraz na jídla v bio kvalitě, zaměřili jsme se také na širší vegetariánskou a veganskou nabídku.

Větší rekonstrukcí má nyní projít restaurace na pražském Zličíně. Ikea v té souvislosti láká na "nový zážitek". Je důraz na vegetariánská či bio jídla právě tím novým zážitkem, který máte na mysli?

Nejen to, bude to i o vzhledu nové restaurace, o způsobu, jakým budou lidé obslouženi (půjde například o rychlé objednávky přes obrazovky, pro které bude vytvořené speciální výdejní místo, pozn. red.) a tak dále. Takže jedna věc je sortiment a druhá, jak to bude vypadat. Zaměříme se zde na obojí.

Jakou odezvu má u zákazníků Ikea market s mraženými potravinami za pokladnami? Které výrobky patří mezi nejoblíbenější?

Nemám sice k dispozici přesná čísla, ale lidé mají švédský sortiment velmi rádi a bývá jedním z důvodů, proč do obchodu jdou. Někteří dokonce do prodejen chodí jen proto, aby si nakoupili jídlo. Nejoblíbenější zůstávají jednoznačně masové kuličky.

Jak plánujete dál rozvíjet e-shop? Donedávna byla jeho nabídka pro řadu zákazníků poměrně omezená. Jak se vyvíjejí on-line prodeje?



Zde sledujeme velký nárůst zájmu, je to způsob, jakým lidé chtějí nakupovat. Víme, že přes 80 procent všech zákazníků začíná svůj nákup právě on-line, přestože se pak třeba vydají do kamenného obchodu. Loni vzrostla návštěvnost webových stránek Ikea.cz na 36 milionů návštěv. Takže se v první řadě zaměřujeme na vylepšení webu, spustili jsme verzi pro mobilní telefony. Příští týden spustíme nové stránky, které zákazníkovi umožní efektivnější vyhledávání zboží. Dále zavádíme nové služby, jako je expresní doručení, k dispozici rovněž budou nová výdejní místa nejen v Praze, ale také ve vzdálenějších oblastech Česka. Když už má zákazník možnost nakupovat on-line, měl by k tomu mít k dispozici také patřičný servis.