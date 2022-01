Rohlik.cz změnil odměňování kurýrů. Přijdeme o peníze, bouří se na Facebooku

On-line supermarket Rohlik.cz začne své kurýry odměňovat podle kvality odvedené služby. Roli bude nově hrát nejen hodnocení zákazníka, ale třeba i chování kurýra za volantem. Společnost avizuje, že cílem není snížení peněz, ale naopak odměna za špičkové služby. Kurýři se ovšem nižších odměn obávají a na sociálních sítích se proti novému systému bouří.

Pod facebookovým příspěvkem on-line supermarketu Rohlik.cz propagujícím instantní kaši se v pátek objevily stovky rozčílených reakcí kurýrů a jejich rodinných příslušníků. Kurýři měli na konci pracovního týdne obdržet sms s informací o nových pravidlech odměňování a spočítali si, že vydělají výrazně méně než v současnosti. V příspěvcích používají hashtag #Nebertekurýrůmpeníze.

"Z vašich služeb jsem byla nadšená. Jsem však manželka kurýra a jsem přesvědčená, že výrazné náhlé změny v hodnocení, které jste dnes komunikovali, nelze obhájit snahou o vyšší bezpečnost. Vnímala jsem vás jako fér společnost, která se skvěle chová ke svým zákazníkům, a předpokládala jsem, že stejný přístup máte i ke svým partnerům a zaměstnancům. I ze zoufalých komentářů tady vnímám, že to tak není," píše pod příspěvkem jedna z uživatelek.

Podpora na sociální síti se snaží situaci uklidnit argumentem, že cílem změny není peníze kurýrům brát, ale naopak odměnit je za špičkové služby a motivovat k dodržování standardů. "Právě proto je v novém ceníku zohledněna zpětná vazba od klientů nebo bezpečnost při řízení. Nepředpokládáme, že by měli naši boží kurýři problém udržet si svou laťku," píše za společnost Anna.

Eliška z podpory Rohlik.cz dodává, že dnešní ceník podle společnosti vesměs nerozlišoval mezi špičkovou a průměrnou kvalitou práce kurýrů a jejich služeb. "My jsme tu ale pro zákazníka a chceme, aby byl maximálně spokojený. Druhou důležitou součástí naší služby je i bezpečnost v dopravním provozu. Tady opět reagujeme na silnou zpětnou vazbu ze strany veřejnosti," vysvětluje.

Kurýři jsou ale přesvědčeni, že klíčové je zejména snížení ceny za doručenou zakázku. "I v případě získání maximálních bonusů je to podle nových pravidel o 16 korun na zakázku méně. Prakticky to znamená, že při starém ceníku si kurýr vydělal při pěti stech zakázkách 39 250 hrubého a při novém ceníku 31 500 hrubého, a to bez odečtení sociálního a zdravotního pojištění," uvedl pro Hospodářské noviny (HN) jeden z nich.

Podle kurýrů navíc nejde o motivační systém, protože stoprocentních bonusů není podle nich pokaždé možné dosáhnout. Hodnocení jim zákazník může strhnout i za věci, za které samotný řidič nemůže, jako je například chybějící položka v nákupu.

Společnost na svém facebookovém profilu u videa, kde se k situaci vyjadřuje i ředitel Rohlik.cz Olin Novák, dále uvedla, že koordinátoři s kurýry nový systém hodnocení osobně řeší a v příštích dnech ještě budou.

"V srpnu jsme všem kurýrům významně navýšili odměny, protože jsou pro nás naprosto zásadní. Spokojení kurýři dělají spokojené zákazníky, proto jsou naše odměny kurýrům mezi 50-70 tisíci Kč měsíčně. A tak to i zůstane, většina našich kurýrů je skvělá. Máme ale i takové, kteří občas nějaký prohřešek provedou, takže pokud má některý kurýr horší hodnocení od zákazníků nebo nejezdí bezpečně, o část té navýšené odměny přijde. Ale týká se to jen menšiny kurýrů, naším cílem není ušetřit peníze na odměnách kurýrů," argumentuje firma.

Společnost Rohlik Group vznikla v roce 2014. Uplynulý kalendářní rok uzavřela s obratem přes 300 milionů eur (7,8 miliardy korun), což je roční nárůst o více než 100 procent, a s 750 000 zákazníky.