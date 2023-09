E-shop si proklepněte ještě před nákupem. Inspekce má seznam těch problémových

Anonymní provozovatel či pochybný zprostředkovatel. U podvodných e-shopů stále nakupuje značné množství lidí. Spotřebitelské poradny zároveň připomínají, že počet stížností od zákazníků na špatnou nákupní zkušenost stále stoupá. Česká obchodní inspekce nabízí seznam rizikových online obchodníků, který doporučuje před nákupem zkontrolovat.

Jedněmi z nejproblémovějších nákupů bývají takové, kdy e-shop objednané zboží pouze zprostředkovává. Produkty jsou doručovány nejčastěji z Číny, což pro zákazníka znamená při případné reklamaci nemalý problém.

"Když spotřebitelům dojde zboží, které má daleko do slibované kvality, naráží na nemožnost uplatnit svá práva. Prodávající z těchto e-shopů se snaží spotřebitele utvrdit v tom, že jsou pouze zprostředkovateli, nikoli prodávajícími, a spotřebitelé tedy nemají možnost uplatnit například odstoupení od smlouvy do 14 dnů," varuje spotřebitelská organizace dTest.

Dalším příkladem jsou online obchody, u kterých není provozovatel dohledatelný vůbec. Organizace dTest varuje zejména před e-shopem zenmasstt.com. "Jedná se o učebnicový příklad anonymního e-shopu. Na jeho stránkách nejsou uvedené informace o prodávajícím, natož jakékoliv kontaktní údaje," popisuje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová

Experti přitom upozorňují, že riziko u tohoto typu e-shopů spočívá v uzavření kupní smlouvy. Pokud zákazník objedná zboží přes webové stránky www.zenmasstt.com, které jsou celé v čínštině včetně cizí měny, nejedná se o nákup přes e-shop, kde by mohl český zákazník uplatnit svá práva.

Pokud uzavřel kupní smlouvu v češtině přes některou ze sociálních sítí, má se za to, že prodávající na českého zákazníka zaměřený je, a uplatní se tak česká právní úprava. Je tam možné přistoupit na odstoupení od smlouvy či reklamaci. "Háčkem ale je, že není kam odstoupení od smlouvy či reklamaci adresovat - spotřebitel ze stránek nevyčte, kdo je provozovatelem, ani se nedopátrá obchodních podmínek. Šance na uplatnění práv spotřebitele je tak i v tomto případě minimální," podotýká Hekšová.

Pokud se navíc jedná o zahraniční podnikatelský subjekt, a ještě k tomu se sídlem v Číně, nemá zákazník možnost obrátit se ani na Českou obchodní inspekci, ani na Evropské spotřebitelské centrum. Vypomoci zákazníkovi může jen dozorový orgán v zemi sídla společnosti.

Jak proklepnout e-shopy

Odborníci proto opakovaně upozorňují, aby si lidé e-shopy ověřili ještě před nákupem. "Před uzavřením kupní smlouvy přes e-shop by si spotřebitelé měli zjistit podstatné informace - kdo je provozovatel e-shopu a jaké jsou podmínky reklamace a vrácení zboží," popisuje Hekšová. "Pokud spotřebitelé nedohledají identifikační číslo či kontaktní údaje provozovatele e-shopu, mělo by to být jasným signálem pro nákup jinde," varuje šéfka dTestu.

Pomoci s ověřováním mohou recenzní portály. Na pochybný e-shop často upozorní i jen jeho název. Pokud se totiž výrazně liší od toho, jaký typ zboží či služby nabízí, může to být tím, že podvodníci často kupují staré webové stránky. Samotný web pak běžně obsahuje například gramatické chyby, nesprávný slovosled či podezřele dlouhé dodací lhůty v řádech týdnů či měsíců.

Seznam rizikových e-shopů pro zákazníky provozuje Česká obchodní inspekce. Pravidelně jej aktualizuje, přesto nestíhá zachytit všechny podvodné obchodníky.