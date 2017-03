Řetězec H&M spouští novou značku. Nabídne dražší oblečení i věci do domácnosti

před 26 minutami

Módní řetězec H&M rozjíždí novou značku Arket. Během podzimu otevře první prodejnu v Londýně, pokračovat bude v dalších evropských městech. Nabídne nadčasové a dražší oblečení - například cena pánské košile začíná na tisícovce.

Stockholm - Švédský módní řetězec Hennes & Mauritz (H&M) otevírá novou síť obchodů pod názvem Arket. Chce v ní prodávat nadčasové dámské, pánské i dětské oblečení a věci do domácnosti různých značek. V některých prodejnách bude i kavárna a restaurace.

Ceny v Arketu mají být trochu vyšší, než jsou lidé zvyklí přímo v H&M. Například cena pánské košile začne na přibližně tisíci korunách.

První prodejnu řetězec otevře na londýnské Regent Street během podzimu. Následovat mají Brusel, Kodaň a Mnichov. Zboží nové značky Arket bude H&M prodávat také online na osmnácti evropských trzích.

"Poohlížíme se po více městech, ale naším hlavním trhem bude Evropa, proto začínáme tady," uvádí marketingový ředitel Arketu Lars Axelsson.

Firma si od nové značky Arket slibuje posílení na trhu. Již delší dobu zaostává za svým největším konkurentem - španělskou firmou Inditex, majitelem obchodů Zara, Stradivarius a Bershka. Podobné zboží prodávají i Topshop, C&A a nově i americký řetězec Forever 21, který na konci září otevřel v Praze obchod.

"Musíme být rychlejší a flexibilnější, abychom se vyrovnali s prudkými změnami v oblasti prodeje módy," řekl podle agentury Reuters šéf společnosti Karl-Johan Persson. H&M tak bude více investovat do logistiky.

Společnosti, která se tradičně zaměřuje na zejména na takzvanou fast fashion − tedy módu, která se snaží kopírovat trendy z přehlídkových mol a co možná nejrychleji a za nízkou cenu je dostat k lidem, poslední dobou klesají výdělky. V prvním účetním čtvrtletí klesl čistý zisk H&M o 3,5 procenta na 2,5 miliardy švédských korun (7,1 miliardy korun).

Za poklesem zisku stojí konkurence, dále rovněž časté slevy a vyšší výdaje na dlouhodobé investice. Silnější dolar zdražil nákupy, dopravu a výrobu oděvů - čtyři pětiny vznikají v Asii, kde H&M platí v dolarech. Problémy řetězci přidělal také britský konkurent Primark, který prodává za velmi nízké ceny. Tato společnost nedávno vstoupila do Německa, které je pro H&M nejsilnějším trhem.

H&M má přes čtyři tisíce obchodů ve více než 60 zemích světa, v Česku má 41 prodejen. Značka Arket není v rámci Hennes & Mauritz, která cílí na náročnější zákazníky. Do portfolia společnosti patří také značky & Other Stories, Cheap Monday, COS a Monki and Weekday.

autor: Kateřina Adamcová

Související články