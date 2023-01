Nakupování: Kdo vlastní obchodní řetězce v Česku a které z nich jsou nejsilnější

Nejintenzivněji sněžilo do dnešního rána na severovýchodě Středočeského a v západní polovině Libereckého kraje, kde napadlo i kolem deseti centimetrů většinou mokrého a těžkého sněhu. V následujících hodinách připadne na severu Čech dalších až šest centimetrů, jinde bude sněžit jen ojediněle. Meteorologové tak zrušili výstrahu před novou sněhovou pokrývkou na většině území, do dnešních 15:00 trvá jen pro sever Čech. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Rušíme výstrahu před novou sněhovou pokrývkou kromě severu Čech, kde v následujících hodinách připadne dalších dva až šest centimetrů. Na ostatním území bude sněžit jen ojediněle, zejména na východě ČR nebo v severozápadních Čechách, kde připadne dalších nula až tři centimetry, na horách až pět centimetrů," uvedli meteorologové. Výstraha tak platí už jen pro většinu regionů v Libereckém kraji a pro okolí měst Děčín, Rumburk a Varnsdorf v Ústeckém kraji.

V noci nejvíc nasněžilo v okolí Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Nymburka, České Lípy a Liberce, kde napadlo kolem deseti centimetrů. Na ostatním území se podle meteorologů pohybovala nová sněhová pokrývka do pěti centimetrů, v nejnižších polohách padal i déšť se sněhem nebo pršelo.

Do konce týdne očekávají meteorologové celonoční mrazy. "Další intenzivnější sněžení by mělo přijít v sobotu. Množství sněhu upřesníme v předpovědi," uvedl ČHMÚ na Twitteru.