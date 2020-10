Konec v gastru nevyloučil ani Pohlreich. Krachují i jiná známá jména, ukazuje přehled

"Náš odhad je uzavření až 25 procent restaurací a hospod, pokud vláda velmi rychle nepřijde se slibovanou podporou pro celý gastronomický sektor včetně dodavatelů. V Praze je to možná až 35 procent," odhaduje pro on-line deník Aktuálně.cz prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Ukončení své činnosti v gastrobyznysu před pár dny nevyvrátil ani šéfkuchař a restauratér Zdeněk Pohlreich. "Tak to se vůbec nedá vyloučit," uvedl v rozhovoru pro DVTV. "Může se to stát, samozřejmě že jo. Nejde o nás nebo o mě. Myslím si, že každé podnikání končí v okamžiku, kdy nevycházejí kupecké počty, nemáte v zásadě z čeho zaplatit lidi, a přestože jsem slyšel pár velice fundovaných výroků, jak se to má dělat správně, tak ta trojčlenka když nefunguje, tak je byznys mrtvý."

Pohlreich v Česku provozuje podniky jako Café Imperial, Divinis a Next Door by Imperial.

Podle ředitele provozovatele pokladního systému Storyous Igora Třeslína po jarním uzavření restaurací svou činnost neobnovilo kolem 10 procent gastropodniků. Mezi nimi renomované podniky.

I přesto, že přes léto Češi jezdili na dovolenou po Česku a navštěvovali místní podniky - a Storyous evidoval tržby srovnatelné s minulým rokem, s výjimkou Prahy a Karlovarského kraje -, nedokázalo silné léto gastronomii vykrýt ztráty jarních měsíců.

Teď restauracím kromě běžných tržeb utíkají i příjmy z různých firemních a vánočních večírků, ze kterých si běžně dělají rezervy na provoz ve slabších měsících.

"Nyní bude budoucnost gastronomie zcela záviset na podpoře vlády. Odhaduji ale, že do února skončí dalších 20 procent podniků, takže až třetina restaurací, hospod nebo kaváren, které zde fungovaly začátkem roku 2020, zmizí úplně," předpovídá Třeslín.