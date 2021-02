Obchody rozjely slevy respirátorů, někde rychle mizí. Hlídejte si znak FFP2, radí ČOI

Na respirátory třídy FFP2 a vyšší se od středy na dva měsíce nevztahuje DPH 21 procent. Obchodní řetězce, e-shopy i lékárny tak přistoupily k jejich zlevnění. Někteří i víc, než kdyby jen odečetly daň. O tom, nakolik po respirátorech nyní vzrostla poptávka, obchodníci zatím přesný přehled nemají. Nicméně tlačenice v obchodech - jako tomu bylo například na Slovensku - se kvůli nim zatím netvoří.

Snížením DPH chce vláda zlepšit dostupnost respirátorů třídy FFP2 jako ochranného prostředku proti nákaze koronavirem. Zvažuje je povinně zavést v obchodech nebo veřejné dopravě, kde je ale zatím pouze doporučuje.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na výrobce i prodejce opakovaně apelovala, aby zrušení daně promítli do konečných cen. A naprostá většina z nich tuto výzvu vyslyšela.

Dobrá zpráva. Další výrobci a prodejci potvrzují, že díky dočasnému prominutí DPH budou respirátory FFP2 levnější ➡️ @albertcesko, @TescoCZ_media, @ceskojenano, @goodmask_CZ, Globus, Kaufland, Spur, Moldex nebo Dr. Max. Děkuji všem 👍 — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 2, 2021

Třeba e-shop Alza.cz od středy snížil ceny pro běžného zákazníka o zhruba 17,4 procenta. "Například balení pěti kusů nanorespirátorů prodávaných běžně za 329 Kč včetně 21% DPH se prodává za 272 Kč s nulovou sazbou," vypočítává finanční ředitel Alzy Jiří Ponrt.

Pokles cen potvrzuje pro on-line deník Aktuálně.cz také konkurenční Mall.cz. Od středy je tak podle mluvčí Pavly Hobíkové možné na e-shopu pořídit všechny respirátory s cenou sníženou o 21% DPH.

Respirátory FFP2 v sadě po deseti kusech zlevnily také on-line supermarkety Rohlik.cz a Košík, a to na 29,99 koruny za kus místo předchozích 38,99 Kč.

Rošáda v účetním systému

Například e-shop Lékárna.cz, který rovněž ceny respirátorů snížil, zaznamenává nárůst poptávky po FFP2 o stovky procent už dva týdny. "Zájem o ně neklesá, zvlášť když jejich nošení doporučují nejnovější vládní opatření pro určité situace. Lidé na vládou avizované snížení jejich ceny nečekali, poptávka v posledních dnech neklesla," popisuje zakladatel e-shopu Vladimír Finsterle.

Zároveň upozorňuje, že krok vlády způsobil "ohromnou rošádu v účetním systému, který v maloobchodě s takovou sazbou nepracuje". "Takže vyhlásit ze dne na den daňovou výhodu je jedna věc, ale upravit systémy pro běžný maloobchodní prodej tak, aby tu fungl novou daňovou sazbou promítly do nákupů a zákazníci onu výhodu od dnešního rána při nákupu vybraných pomůcek opravdu dostali, znamenalo celoúterní pohotovost mnoha lidí v našich interních technických a účetních týmech," vysvětluje Finsterle.

"No a teď nás čeká ještě pár dnů kompenzací pro nákupy respirátorů objednaných na Lékárna.cz do dnešního dne a převzatých nebo zaplacených dnešním dnem počínaje. Rozhodli jsme se tyto rozdíly zákazníkům kompenzovat, tedy přeplatky plynoucí ze změny sazby daně, vracet - tím opravdu důsledně necháváme celou daňovou výhodu na straně našich zákazníků," dodává.

Fronty zatím nejsou

Ke zlevňování respirátorů FFP2 přistoupily i obchodní řetězce - například Albert, Globus nebo Tesco. Balení tří respirátorů FFP2 za 29,90 koruny nově nabízí i řetězec Lidl. Podobný zájem, jaký tím vyvolal na Slovensku, ale zatím v Česku zaznamenán nebyl.

Před obchodem řetězce v pražské Koněvově ulici čekalo před otevřením méně než deset lidí a někteří z nich si přišli jen pro svačinu. Ani v bohnickém Lidlu fronta před 08:00 nebyla. Zákazníci i personál si ale o změně ceny povídali a mnozí lidé si respirátory koupili. Fronty se netvořily ani u Lidlu v Karlíně.

Zájem ovšem o respirátory FFP2 v balení po třech kusech je. Z pěti lidí ve frontě je ráno v košíku měli všichni, obvykle po třech baleních. Podobně tomu bylo v Lidlu nedaleko vlakového nádraží v Libni. Návštěvníci Lidlu v pražské prodejně Na Knížecí pak pro Aktuálně.cz dopoledne potvrdili, že respirátory jsou vyprodané a v nabídce obchodu zůstaly jen roušky.

Čínská norma budí rozpaky

V Česku jsou povinné respirátory minimálně třídy FFP2 nebo KN95 nyní zatím pouze pro žáky a instruktory v autoškolách. Prodej respirátorů splňujících právě čínskou normu KN95 přitom budí u některých zákazníků rozpaky - ačkoli ho řada prodejců s FFP2 srovnává, neprošly evropským schvalovacím procesem a jejich vlastnosti můžou být odlišné.

Nicméně podle mluvčího České obchodní inspekce (ČOI) Jiřího Fröhlicha není jejich prodej nutně nelegální. Obchodníci totiž mohou doprodávat zásoby získané díky výjimce z loňského jara, případně díky výjimce z jiného členského státu Evropské unie, řekl mluvčí Českému rozhlasu-Radiožurnálu.

Prodej respirátorů splňujících čínskou normu KN95 nebo americkou normu N95 umožnilo Česko loni na jaře kvůli nedostatku ochranných pomůcek proti novému koronaviru. Podmínkou bylo, že u výrobku byl alespoň zahájen proces certifikace podle evropských norem, připomněla agentura ČTK.

Výjimka platila do poloviny loňského června. To ale podle Fröhlicha neznamenaná, že respirátory s normou KN95 od té doby na trhu být nesmí. "Ta výjimka, která byla udělena Českou obchodní inspekcí, byla do vyprodání zásob. Takže je možné, že ty zásoby ještě nebyly vyprodány," řekl rozhlasu.

Další možností, jak v Česku legálně prodávat respirátory s certifikací KN95, je výjimka získaná v jiné členské zemi Evropské unie. "Pokud podobně postupovaly i další země, tak tu výjimku nemusí mít ani subjekt z České republiky. Může ji dostat v cizím státě a tam to mohlo být na základě jiných pravidel a jiných termínů," upozornil Fröhlich.

Čínská norma KN95, americká N95 a evropská FFP2 se od sebe liší způsobem, jakým je prováděna zkouška filtračních schopností zkoumaného výrobku. "Zatímco jedna ze zkoušek se dělá parafinovým olejem, ta druhá se provádím jiným způsobem aerosolem," podotkl mluvčí ČOI. Účinnost filtrování u normy FFP2 musí být zhruba 94 procent či vyšší.