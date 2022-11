Raději pivo. Americký trend v Česku končí, alkosoda neuspěla s nápadem ani propagací

Po roce a půl končí na českém trhu takzvané hard seltzery neboli alkosodovky. Plzeňský Prazdroj a Staropramen už je nebudou na český trh dále distribuovat, v regálech je tak tuzemští zákaznici naleznou jen do vyprodání zásob. V západoevropských zemích a USA jde přitom o populární nápoj. Oproti tomu Češi se podle marketingových specialistů nedokázali s alkosodovkou ztotožnit.

Plzeňský Prazdroj uvedl loni v květnu na český trh ochucenou alkoholickou novinku s názvem Viper Hard Seltzer hned ve dvou příchutích - limetka a brusinka. Společnost tehdy věřila, že trendový nápoj, který má u zákazníků na americkém trhu obrovský úspěch, by mohl potěšit také Čechy. S dovozem takzvaného hard seltzeru přišel v té době i pivovar Staropramen, šlo o značku Wia Moment od kanadsko-americké mateřinky Molson Coors.

Tento speciální druh pití, v češtině často označovaný jako tvrdá sodovka, na americkém kontinentě vyrábí většina předních výrobců piv. Ročně se jich tam prodá za více než 14 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 330 miliard korun. Celosvětově by pak měly letošní tržby podle serveru Statista dosáhnout 16,36 miliardy dolarů. Očekává se přitom, že trh s tímto nápojem ročně poroste o třetinu.

Do doprodání zásob

Hard seltzer vzniká kvašením, mezi jeho hlavní přednosti podle výrobců patří jemná perlivost a nízký obsah kalorií. Nápoj je lehce ochucený a obsahuje kolem pěti procent alkoholu, tedy přibližně jako dvanáctistupňové pivo.

Tvrdá sodovka si postupně získává zákazníky i mimo USA, pro Česko to ovšem neplatí. Na to, že dva velké pivovary s jejím prodejem po roce a půl končí, upozornil server Lidovky.cz. "V letošním roce ukončíme výrobu a distribuci hard seltzeru Viper pro tuzemský trh. Spotřebitelé se s tímto nápojem setkají v obchodech do vyprodání zásob," potvrzuje pro Aktuálně.cz tiskový mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

S výrobou pivovar nicméně pokračuje, zásobuje nizozemský trh, kde se podle mluvčího hard seltzerům daří.

"Produkt hard seltzer v Česku a obecně i v celé Evropě nezaznamenal takovou odezvu jako v USA. Po letošní sezoně jsme se rozhodli, že v jeho podpoře už nebudeme pokračovat. V současné době produkt doprodáváme," doplňuje mluvčí Pivovaru Staropramen Denisa Mylbachrová.

Špatné načasování a konzervativnost Čechů

Důvodů, proč se hard seltzer v Česku nestal tak oblíbeným, je přitom podle Mylbachrové hned několik. "Možná jsou čeští konzumenti více konzervativní, také načasování novinky nemuselo být ideální, jako se to v minulosti stalo u jiných produktů," odhaduje mluvčí pivovaru.

Podle marketingového konzultanta a tvůrce marketingového pořadu ZeptejSeFilipa Filipa Nováka český trh na alkoholickou sodovku nebyl připravený. "Lidé si nedokážou produkt zařadit. Známe energiťáky, které nás nakopnou, známe radlery, ale tohle je něco úplně jiného, nedá se to k ničemu přirovnat a já si myslím, že to český člověk nepochopil," domnívá se Novák.

Do jaké škatulky?

S tím souhlasí marketingový konzultant Zdeněk Hašek. "Lidé rádi škatulkují a potřebují produkty zařadit na první dobrou. Zde je to složitější - je to vůbec alkoholický nápoj? Přitom s minimem energie a ještě přírodní? Trochu to jde proti sobě," podotýká Hašek.

Upozorňuje i na neochotu Čechů experimentovat, jejich konzervativnost a slabší marketingovou podporu nápoje. "Možná to šlo mimo mě, protože nejsem cílovka, ale zřejmě i sami producenti nedali alkosodovkám dostatek důvěry a podpory. Prostě to zkusili, nebyla to priorita a podle toho to dopadlo," dodává Hašek.

To ostatně potvrzuje i mluvčí Plzeňského Prazdroje. "V Česku kategorie alkoholických nápojů hard seltzer zatím nenastoupila na trend z amerického trhu, kde je alkosoda velmi populární, zvláště mladými dospělými," připomíná Kovář.

Češi chodí na pivo

Češi jsou podle Nováka zvyklí "chodit na pivo", nikoli na alkosodovku. "Řekněme, že máme nejlepší pivo na světě. Spousta Čechů si proto řekne, proč by měli pít něco jiného? A to podle mě hraje velkou roli," dodává a přirovnává alkosodovky k ciderům: "Před 5 či 6 lety byl velký boom ciderů, které také už pomalu upadají. Není to zkrátka tak, že by o tom všichni mluvili a chodili na cider."

Hard saltzery se nicméně snaží pokrýt jinou cílovou skupinu než klasické "pivaře", tedy právě ty, kteří pivo v oblibě nemají. Už když pivovary produkt na český trh uváděly, slibovaly si, že zaujmou mladší lidi, kteří pivo příliš nepijí a žádají méně kalorií.

"Pivař to asi úplně neocení, ale určitě to bude zajímavá věc pro mladé lidi, kterým pivo ještě nechutná a chuťové buňky mají nastavené ještě trošku jinak," uvedl loni pro Aktuálně.cz sládek z pivovaru Obora Martin Novák. Minipivovar prodával tvrdou sodovku ještě před příchodem velkých pivovarských hráčů. A s prodejem nadále pokračuje, i když v malém množství. "Prodáváme to dál, ale jde o okrajový sortiment. Udělali jsme vlastně jen dvě várky a prodáváme to postupně pomalu," popisuje.

Svou klientelu si však podle něj alkoholický nápoj našel, přestože o větší výrobě v současnosti neuvažuje kvůli zařazení při výpočtu spotřební daně. Podle vyjádření Generálního ředitelství cel totiž hard seltzery spadají do kategorie lihovin, což znamená vyšší daň než například u piva či vína.

Milovníci hard seltzeru se tak budou muset obrátit spíše na malé značky nebo se po nich poohlédnout při nákupu v zahraničí.