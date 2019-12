Pro alkohol teď, za oblečením až v lednu. Co a kdy nakoupit bez falešných slev

Vánoční svátky jsou za dveřmi a s nimi tradičně rostou výdaje zákazníků - nejen za dárky, ale i za potraviny a zboží v nejrůznějších, často jen na oko slevových akcích. Obchodníci přitom i letos hlásí prodejní rekordy a vyšší zisky čekají také po Vánocích. Aktuálně.cz oslovilo ekonomy s dotazem, co se kolem svátků skutečně vyplatí nakoupit, a na co je naopak lepší počkat si do ledna.

